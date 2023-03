Przez powiat wodzisławski ma biec Kolej Dużych Prędkości. Stanowisko wobec inwestycji zajęło Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej

- Obawy lub protesty grupy czy grup mieszkańców wymagają zrozumienia i szacunku, ale nie mogą hamować ogólnego rozwoju miasta i regionu, dlatego wobec nieuchronnych planów budowy i przebiegu tutaj KDP należy skupić się nie na negowaniu jej istnienia (na co nie ma żadnych szans), ale zadbać o to aby inwestycja ta była dobrze zrobiona i jak najbardziej korzystna dla ziemi wodzisławskiej i jej mieszkańców – zaznaczają miłośnicy ziemi wodzisławskiej.

TMZW uwagi zgłosiło również podczas konsultacji społecznych online dla gmin Wodzisław Śląski/Gorzyce, link: https://www.youtube.com/live/4ywT3SANKaA?feature=share&t=8846 W maju 2022 roku organizację zaproszono do uczestnictwa w komisji infrastruktury Rady Miasta w Wodzisławiu Śląskim. Po przeanalizowaniu korzyści i zagrożeń wynikających z budowy KDP Towarzystwo przedstawiło szereg argumentów za włączeniem Wodzisławia Śląskiego w sieć Kolei Dużych Prędkości: - Odnosząc się do obaw niektórych mieszkańców miasta odnośnie przebiegu odcinka nowej linii kolejowej mamy szereg argumentów o znaczeniu strategicznym dla miasta Wodzisławia Śląskiego za odbudową połączenia kolejowego Wodzisław-KDP-Jastrzębie - stwierdza TMZW.

Wariant nr 72 przez Połomię, Mszanę i Godów

Obecnie wiemy, że wybrano wariant nr 72 przez Połomię, Mszanę i Godów wraz z łącznicą przez Wilchwy. Czas przejazdu z Wodzisławia Śląskiego do centrum Katowic ma wynosić 42 minuty. Zdaje się umożliwiać to podjęcie przez mieszkańców miasta pracy w Katowicach i codzienną podróż do Katowic koleją. Do Warszawy z Wodzisławia Śląskiego dojazd ma zająć około 2 godzin i 30 minut. Zgodnie z założeniami linią KDP Godów-Mszana-Katowice mają przejeżdżać 84 pary pociągów pasażerskich na dobę oraz 7 par lekkich pociągów towarowych.