Przystanek kolejowy Wodzisław Śląski Centrum. Roboty wzdłuż torowiska idą pełną parą. Zobaczcie, co już jest gotowe ZDJĘCIA

Dzięki pochylniom, nowo budowany przystanek kolejowy w Wodzisławiu Śląskim zostanie dostosowany do potrzeb podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się, a także zostanie wyposażony w wiaty, ławki, oświetlenie i nagłośnienie. Orientację w podróży ułatwią tablice informacyjne i gabloty z rozkładem jazdy.

Przystanek zlokalizowany będzie między Wodzisławiem a Czyżowicami, blisko Rynku oraz obok przejazdu na ulicach Krętej i Ofiar Oświęcimskich.

Podróżowanie z Wodzisławia Śląskiego i do Wodzisławia Śląskiego będzie łatwiejsze

- To zdecydowanie inwestycja Trafiona. Jej celem jest, no i myślę, że będzie to widoczne, ożywienie miasta. Myślę, że do Wodzisławia będą przyjeżdżali podróżni nie tylko z najbliższej okolicy, powiatu, ale również Rybnika, Katowic, z dalszych stron. Będzie łatwiej dostać się do Wodzisławia, skorzystać z tego co miasto proponuje – mówi Hanna Blokesz-Bacza. mieszkanka powiatu wodzisławskiego.