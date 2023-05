Pszów do listopada zbuduje PSZOK. Obecnie mieszkańcy zwożą śmieci na plac przy Traugutta. Na jakim etapie jest inwestycja? ZDJĘCIA

- Dzięki nowo zbudowanemu PSZOK-owi ilość segregowanych odpadów powinna znacznie wzrosnąć – podkreśla Piotr Kowol.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Grzegorz Lelek przyznaje, że plac przy Traugutta w zasadzie nie jest punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nie spełnia bowiem ustawowych norm.

- Ze względu chociażby na to, że brakuje tu wagi, która potrzebna jest do ewidencjonowania odpadów przywożonych przez mieszkańców. W nowo zbudowanym PSZOK-u będzie waga, nowe kontenery na poszczególne frakcje śmieci, np. gruz – wskazuje kierownik ZGKiM w Pszowie.

Inwestycja ma być gotowa do końca listopada tego roku. Aktualnie jest na etapie projektowania i uzyskiwania pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia budowy. Teraz mieszkańcy mogą przywozić swoje odpady na plac przy Traugutta trzy razy w tygodniu - we wtorki od godziny 9 do 14, w czwartki od 14 do 18 i w soboty od 11 do 17.