Pszów: pogrzeb Zbigniewa Kicki. Był jednym z najlepszych polskich pięściarzy. Żegnali go bliscy, przyjaciele z ringu, sportowcy

Pogrzeb Zbigniewa Kicki odbył się w sobotę, 7 maja, w pszowskiej bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Żegnały go tłumy mieszkańców: rodzina, przyjaciele z ringu, przedstawiciele Polskiego Związku Bokserskiego, sportowcy i działacze.

Pogrzeb Zbigniewa Kicki. Był jednym z najlepszych polskich pięściarzy. Żegnali go bliscy, przyjaciele z ringu, sportowcy

Zbigniew Kicka z BTS Bielsko przyjechał do Górnika Radlin: z kopalni na trening

Zbigniew Kicka, jeden z najlepszych polskich pięściarzy, zmarł 4 maja w wieku 72 lat, w Wodzisławiu Śląskim. Znakomity jako bokser i trener. Wsławił się zdobyciem brązowego medalu pierwszych mistrzostw świata w boksie, rozgrywanych w stolicy Kuby, w Hawanie w 1974 roku.

Miał 18 lat, kiedy przyjechał do Górnika Radlin. Karierę zaczynał w BTS Bielsko-Biała. - Najpierw pracowałem na kopalni Marcel, a później 2,5 godziny przed końcem zmiany zwalniali mnie na trening – mówił Zbigniew Kicka w wywiadzie dla Dziennika Zachodniego w 2014 roku, 40 lat po zdobyciu pamiętnego, brązowego medalu mistrzostw świata na Kubie.

Długo w Radlinie nie trenował. Przeszedł do Pszowa, gdzie było więcej zawodników z Bielska-Białej. Tam później święcił olbrzymie sukcesy. Były one poprzedzone ciężkimi treningami. Trenerem był tam Antoni Zygmunt, który obserwował go jeszcze, gdy Kicka boksował w Bielsku-Białej. - To był bardzo wymagający trener. Trening dwa razy dziennie. Zasuwaliśmy także w weekendy. Przez długi okres nazywano go nawet katem. Ale miał nosa do bokserów – mówił nam Kicka.

Trenowali w hali na szybie Ignacy. Dziś tam jest restauracja i dom przyjęć

Zbigniew Kicka był dwukrotnie złotym i srebrnym medalistą Indywidualnych Mistrzostw Polski. Natomiast drużyna w 1974 roku zajęła III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski. Kicka, walczący w wadze półśredniej, był wyróżniającym się zawodnikiem. Nic więc dziwnego, że został powołany do kadry Polski. Zanim jednak otrzymał powołanie, musiał pokazać się na zgrupowaniu. Miał pięciu konkurentów w swojej wadze – był najlepszy, więc pojechał na Kubę.

Przed ćwierćfinałem był skazany na porażkę. Jego przeciwnikiem był słynny jugosławianin Marijan Beneš, mistrz Europy. - Każdy się go bał. Do tego momentu wygrał 45 walk, z czego 37 przed czasem. Czasami tak lał zawodników, że aż przykro było patrzeć - wyjaśnia Zbigniew Kicka.

Odwiedził go sam Fidel Castro