Pszów: Policjant po służbie rozpoznał i zatrzymał sprawcę kradzieży rozbójniczej

Do kradzieży rozbójniczej doszło w pierwszych dniach listopada. Sam fakt, na policję w Pszowie zgłosił pracownik ochrony zatrudniony w jednym ze sklepów w tym mieście.

- Zawiadomił, iż młody mężczyzna skradł ze sklepu alkohol, a kiedy zgłaszający próbował go zatrzymać, złodziej przewrócił go na podłogę i uciekł. Ochroniarzowi nic się nie stało, jednak postanowił o zdarzeniu powiadomić Policję - mówią mundurowi.

Kilka dni temu dzielnicowy z Pszowa wracał akurat do domu, kiedy na rynku zauważył sprawcę kradzieży rozbójniczej. Mł. asp.. Sebastian Sobczyk wysiadł z samochodu i zatrzymał mężczyznę. Powiadomiony o sytuacji patrol przyjechał na miejsce i przejął zatrzymanego. 25-letniemu mieszkańcowi powiatu wodzisławskiego grozi do 5 lat więzienia. Usłyszał już zarzut, teraz o jego losie zdecyduje sąd. Grozi mu nawet do 5 lat odsiadki.