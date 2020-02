Racibórz Dolny osiągnął funkcjonalność. Zbiornik zatrzyma powódź

- Jest obiektem o sześciu światłach zamykanych zasuwami i sześciu również zamykanych, podwójnymi zasuwami, spustach dennych – tłumaczą budowniczy.

Co ważne, budowla przelewowo -spustowa spełnia wszelkie wymogi środowiskowe. Zwłaszcza dotyczące swobodnej migracji ryb. Umożliwia ją bezprogowe przęsło, zawsze otwarte poza okresem powodzi, oraz każdy ze spustów dennych, z których część również będzie otwarta, a których dno znajduje się na poziomie dna rzeki.

Ukończono także drugi z kluczowych frontów prac: Upust do Odry Miejskiej. Wykonawca w ramach tego odcinka inwestycji przygotował m.in. konstrukcję upustu wraz z wyposażeniem technologicznym oraz kanały dopływowy i odpływowy w zakresie umożliwiającym ich pełną przepustowość. Kanał doprowadzający o długości ok. 1,9 km, kieruje wody z Odry do budowli przelewowo spustowej. Jego głębokość wynosi 6 m. Szerokość dna to 50 m, zwiększająca się przed obiektem z zasuwami do 115 m. Kanał odprowadzający do Ulgi ma nieco ponad 1 km długości