Radlin: 15-latkę potrąciły dwa samochody. Pan Krzysztof ruszył na ratunek

- Wiedzę jaką posiadam zdobyłem w przeciągu kilku miesięcy. Uwarunkowana była przyjęciem mnie do pracy w PGG ROW Ruch Marcel, na oddziale Elektrycznym Przeróbki Mechanicznej Węgla (tzw. płuczka) i nacisku mojego kierownika na bezpieczną pracę i przepisy BHP – mówi Pan Krzysztof.

Jak się okazuje radlinianin był świetnie przygotowany do tej roli. Kilka miesięcy wcześniej przeszedł gruntowne szkolenie BHP i udzielania pierwszej pomocy, podczas rozpoczynania pracy w radlińskiej kopalni.

W tym samym czasie Krzysztof Ososiński dotarł do półfinału konkursu organizowanym przez PGG pod nazwą „Pracuję bezpiecznie”.

Sesja radnych była doskonałą okazją aby uhonorować mieszkańca, jak również podziękować za postawę. Gratulacjom, składanym przez Panią Burmistrz towarzyszyły owacje na stojąco jakie zgotowali dla Ososińskiego radni miejscy i zebrani goście.

Wiedza merytoryczna to jedno, jednak równie ważnym okazuje się zachowanie zimnej krwi i trzeźwego umysłu podczas tego typu zdarzeń. Pytamy zatem Pana Krzysztofa – jak zachować się w takich okolicznościach?

- Najważniejszy jest spokój - instruuje Krzysztof Ososiński - Później można zająć się poszkodowanym, nie zapominając jednak o sobie. Sprawdź czy możesz bezpiecznie zająć się rannym. Jeśli nie ma nikogo innego wokół ciebie, to sam zadzwoń na 112. Jeśli jest ktoś obok, niech on to zrobi, bo szkoda cennego czasu.