Radlin: Pobili, ukradli telefon, a następnie pili alkohol

Pobili, ukradli telefon i pili alkohol

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu w Radlinie. Patrol z komisariatu został wezwany na ulicę Rymera, gdzie w rejonie sklepu miał zostać pobity mężczyzna. Na miejscu personel przekazał policjantom, że z tyłu za sklepem znajduje się ogródek piwny i tam pobity został przed chwilą chłopak, a ci, co go zaatakowali, uciekli. Po chwili na miejscu pojawił się poszkodowany 21-latek.