Radni z Radlina przeciwko budowie stacji paliw. Przyjęto uchwałę, która ma pomóc w zablokowaniu inwestycji. Postępowanie trwa ZDJĘCIA

To również ich odpowiedź na wystosowanie 16 grudnia 2021 roku przez zastępcę wójta Marklowic pisemnego zapytania do burmistrz Radlina „o dokonanie interpretacji zapisów zawartych w planie zagospodarowania pod kątem możliwości” budowy przy ulicy Korfantego stacji paliw, „ z prośbą o potraktowanie sprawy jako pilnej.” Wójt Marklowic prowadzi postępowanie jako organ zastępczy, bo władze Radlina wyłączyły się z tej sprawy.

- Wcześniej nie mieliśmy informacji o planowanej tego typu inwestycji w centrum, choć nasze władze wiedziały już o niej co najmniej od grudnia 2021 roku, kiedy to wójt Marklowic poprosił o wydanie wspomnianej interpretacji. Później dochodziły do nas informacje szczątkowe, które bagatelizowano. Mówiono o jakieś małej stacji butikowej. Tymczasem planami inwestora była zaskoczona nawet komisja branżowa – mówił radny.

- Zarzut dezinformacji jest nieprawdziwy. Nie kłamaliśmy. Niezależnie od tego, czy lokalizacja stacji nam się podoba czy nie, to jedna z inwestycji prowadzonych w Radlinie przez różne podmioty, w tym prywatne. I toczy się w tej sprawie normalne postępowanie administracyjne. Po to są przepisy, żeby dochować jego trybu i my to robimy od początku – zaznaczył wiceburmistrz, nadzorujący w mieście m.in. urbanistykę oraz inwestycje.

Jak przypomniał, po wpłynięciu do urzędu miasta wniosku inwestora burmistrz Barbara Magiera stwierdziła, że nie jest właściwym organem do prowadzenia postępowania w tej sprawie, bo prawdopodobnie byłaby w nim stroną. Taką informacje przesłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, które wyznaczyło wójta Marklowic, by zajął się tematem. Zbigniew Podleśny dodał, że podobnych postępowań, jak to związane ze stacją paliw przy Korfantego miasto prowadzi kilkaset rocznie, a dotyczą one m.in. budowy stacji bazowych telefonii komórkowej czy obiektów handlowych.