Rekordowe środki z Polskiego Ładu dla powiatu wodzisławskiego. Pieniądze trafią również na ważną inwestycję w szpitalu

INWESTYCJE. Ponad 112 mln złotych otrzymały gminy i miasta powiatu wodzisławskiego w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W sumie, w całej Polsce samorządy otrzymają prawie 26 mld zł. - Do powiatu wodzisławskiego płyną rekordowe środki, bo wszystkie gminy złożyły prawidłowe wnioski i do każdej z nich przekazujemy pieniądze - mówił wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który we wtorek 10 października, wręczył samorządowcom symboliczne promesy.

Kolejne rozdanie z Polskiego Ładu dla powiatu wodzisławskiego

Wszystkie z gmin i miast powiatu wodzisławskiego załapały się do otrzymania środków z ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Pieniądze te mają pozwolić na zrealizowanie kluczowych dla samorządów inwestycji, z myślą o mieszkańcach poszczególnych miejscowości. We wtorek 10 października, w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, samorządowcom wręczono symboliczne promesy. Jak podkreślał wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, środki w ramach rządowych programów trafiają do wszystkich miejscowości, które o nie się ubiegają.

- Działamy absolutnie ponad podziałami politycznymi. W końcu miasto Wodzisław Śląski również otrzymało spore środki, choć prezydent miasta nie jest z naszego ugrupowania. To pokazuje, że jeśli się dobrze wniosek złoży i jeśli są na nich wszystkie podpisy - bo wiemy, że w przeszłości różnie z tym bywało - to pieniądze docierają. Cieszymy się z tego, że te pieniądze z Warszawy mogą z powrotem do nas wracać - mówił wiceminister Jabłoński.

Jak zaznaczał wiceminister Jabłoński, rządowe wsparcie w szczególności powinno być kierowane do mniejszych miejscowości, w celu wyrównania szans. To samo podkreślali będący na miejscu samorządowcy z powiatu wodzisławskiego. Szczególnie zadowolony z rządowego wsparcia był za to wójt gminy Lubomia Czesław Burek, który dziękował politykom za dotychczasową współpracę. - Staramy się pomagać wszystkim, ale Ci, którzy są nieco mniejsi, mają mniej najbardziej dynamicznych firm i potrzebują dodatkowych pieniędzy na rozwój, to powinni dostawać ich jak najwięcej. Prawda jest taka, że pomagamy wszystkim gminom. Do powiatu wodzisławskiego płyną rekordowe środki, bo wszystkie gminy złożyły prawidłowe wnioski i do każdej z nich przekazujemy pieniądze - podkreślał wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który wręczył samorządowcom symboliczne promesy z podanymi kwotami na inwestycje.

Środki dla wodzisławskiego szpitala

Zdaniem wiceministra Jabłońskiego, jedną z kluczowych instytucji, która otrzymała wsparcie finansowe z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych jest Szpital w Wodzisławiu Śląskim. Placówka zdrowotna otrzymała ponad 3,5 mln zł, na uruchomienie centralnej sterylizatorni.

- Wiemy, że szpital przeżywa swoje problemy, ale staramy się go rozwijać. Będziemy rozwijali tą infrastrukturę szpitalną, żeby jakość usług medycznych była jak najwyższa - dodawał Paweł Jabłoński. Ponad 112 mln złotych otrzymały gminy i miasta powiatu wodzisławskiego w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład RL Z inwestycji z myślą o wodzisławskim szpitalu zadowolony jest również starosta Leszek Bizoń. Jak podkreśla, dotychczas korzystano z małej sterylizatorni w Rydułtowach. Dwa lata temu zakupiono z kolei urządzenia sterylizujące. - To jednak wymaga odpowiednich pomieszczeń, całej technologii i określonego rygoru sanitarnego, który musi zostać zachowany. [...] Udało nam się przenieść aptekę do innego budynku i znaleźliśmy miejsce, gdzie możemy stworzyć sterylizatornię z prawdziwego zdarzenia, która będzie służyła całemu szpitalowi - mówił starosta Leszek Bizoń podkreślając, że otwarcie nowej sterylizatorni z pewnością wpłynie z korzyścią również na finanse szpitala.

Lista inwestycji, które zostaną zrealizowane ze środków ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w powiecie wodzisławskim. Kwoty podane w zł:

Gmina Godów Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów. 5 985 000,00,

Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów. 1 980 000,00,

Nowe horyzonty II - przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Celnej 29 w Gołkowicach 1 003 000,00. Gmina Gorzyce Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP Rogów i biblioteki w Rogowie. 7 995 000,00,

Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie 1 804 000,00. Gmina Lubomia Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nieboczowach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz remontem i przebudową dróg w Lubomi 6 299 450,00,

Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z dobudową windy i modernizacją kotłowni 1 700 000,00. Gmina Marklowice Przebudowa odcinka ul. Kilińskiego w Marklowicach 1 995 000,00,

Budowa odcinka ul. Szerokiej w Marklowicach 2 375 000,00. Gmina Mszana Modernizacja infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia. 1 800 000,00,

Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Mickiewicza w Mszanie. 3 000 000,00,

Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Folwark w Połomi. 5 000 000,00. Miasto Pszów Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków 'Pszów'. 1 995 000,00,

Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków 6 080 000,00. Miasto Radlin Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radlinie - etap I. 5 985 000,00,

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radlinie - etap II. 1 980 000,00,

Adaptacja budynku przy ul. Orkana 23 w Radlinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 8 000 000,00. Miasto Rydułtowy Modernizacja ul. Adama Mickiewicza w Rydułtowach 8 000 000,00,

Modernizacja ul. Niewiadomskiej i Osiedla na Wzgórzu w Rydułtowach 2 000 000,00,

Modernizacja ul. Bolesława Krzywoustego w Rydułtowach 2 000 000,00.

Miasto Wodzisław Śląski Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski 30 000 000,00. Powiat Wodzisławski Uruchomienie Centralnej Sterylizatorni na potrzeby PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. 3 502 000,00,

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1. 2 000 000,00.

Spore środki trafiły również do Raciborza

W ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych do samorządów w całej Polsce trafi prawie 26 mld zł. We wtorek 10 października, listę inwestycji, które zostaną zrealizowane z tych środków, zaprezentował również prezydent Raciborza Dariusz Polowy. Środki przyznane w ramach Polskiego Ładu dla miasta Racibórz mają pozwolić na zrealizowanie kluczowych inwestycji, o których mówiło się w Raciborzu od dawna. To przede wszystkim budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Kowalskiej, ale również Rodzinnego Ogrodu Rekreacji i Brzeskiego Centrum Aktywności Społecznej. W sumie, do Raciborza na te cele popłynie 25 mln zł.

