ROD Róża to jeden z najładniejszych w Wodzisławiu. W tym roku obchodzi 56-lecie. Zobaczcie najciekawsze nasadzenie i aranżacje WIDEO Ireneusz Stajer

Rodzinny Ogród Działkowy Róża przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim istnieje już 56 lat i należy do najładniejszych w mieście. Odwiedziliśmy to miejsce z obiektywem aparatu fotograficznego, aby pokazać najciekawsze nasadzenia i aranżacje. Czegóż tam nie ma – grządki z wszelakimi warzywami, krzewy i drzewa owocowe, rabaty kwiatowe, azalie oraz inne krzewy ozdobne. Dla mieszczuchów z pobliskich bloków to idealne miejsce na relaks.