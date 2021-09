Rowerem do 17 km od Wodzisławia Śląskiego. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Trasy rowerowe w pobliżu Wodzisławia Śląskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 17 km od Wodzisławia Śląskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Wodzisławiu Śląskim ma być 18°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Wodzisławiu Śląskim ma być 19°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Na tamę do Wapienicy

Stopień trudności: 3

Dystans: 135,78 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 260 m

Suma podjazdów: 2 043 m

Suma zjazdów: 2 052 m

Dari37 poleca trasę mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego

Sobotni wyjazd z grupą "Wycieczki Rowerowe Śląsk" i "Ikra Rybnik".

