Ruszyła budowa nowoczesnej elektrociepłowni w Radlinie. Inwestycja JSW Koks energię koksowni i ciepło mieszkańcom

- Elektrociepłownia zlokalizowana jest na terenie działającej koksowni w Radlinie. To dodatkowo komplikuje proces budowy. Choć zaletą takiego rozwiązania jest wykorzystanie terenów po wyburzonych starych obiektach technologicznych koksowni, a to w silnie zurbanizowanym terenie miasta Radlina ma duże znaczenie - pozwala bowiem ponownie wykorzystać zajęte przez przemysł grunty, oszczędzając tereny zielone i rolne - zauważają w JSW Koks.

Zadanie inwestycyjne obejmuje dwa kotły parowe o łącznej mocy około 104 MWt, zabudowę turbiny upustowo – kondensacyjnej o mocy ok. 32 MWe oraz człon ciepłowniczy o mocy 37 MWt, a także instalacje pomocnicze. Źródłem energii pierwotnej dla bloku będzie nadmiarowy gaz koksowniczy w ilości około 180 mln metrów sześciennych rocznie.

Budowa jest realizacją podpisanej 12 czerwca 2019 r. w Radlinie przez JSW KOKS i RAFAKO umowy na budowę kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy ok. 32 MWe i wyposażonego w człon ciepłowniczy o mocy 37 MWt. Czas realizacji inwestycji określono na 29 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. Jednostka wejdzie planowo do ruchu w IV kwartale 2021 r. Koszt 289 mln zł (netto).

Nowoczesna elektrociepłownia w Radlinie

Elektrociepłownia Radlin docelowo zastąpi planowaną do wyłączenia z eksploatacji z końcem 2022 roku EC Marcel, będąca własnością Polskiej Grupy Górniczej. Budowana w koksowni Radlin, należącej do JSW KOKS jednostka będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, spełniając wszystkie wymagania Unii Europejskiej, w szczególności konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (BAT LCP). Nowa instalacja przyczyni się do obniżenia uciążliwości zakładu dla środowiska naturalnego poprzez mniejszą ilość emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, a także samowystarczalności energetycznej JSW KOKS.