Salony fryzjerskie w Wodzisławiu Śl. cieszą się sporym zainteresowaniem. Niektóre terminy mają zarezerwowane do czerwca

Telefony fryzjerów się urywają

Od 18 maja ponownie otwarte zostaną salony fryzjerskie w Wodzisławiu Śl. Po dwóch miesiącach telefony się urywają, a skrzynki mejlowe i w mediach społecznościowych pękają w szwach. Zainteresowanie usługami fryzjerskimi jest ogromne. Dzwonią panie, ale i panowie.

W salonie Avangarde na Rynku w Wodzisławiu Śl (tel. 324552145) nie ma w tej chwili szans dostać się do fryzjera. Terminarz jest zajęty do połowy czerwca. Do końca czerwca napięty grafik jest w salonie fryzjerskim Lenik przy ul. 26 Marca Wodzisławiu Śl. (tel. 501 611 199). Należy pytać, dzwonić i liczyć na wolny termin. Większą szansę na "wciśnięcie" do terminarza mają mężczyźni, których usługa zazwyczaj trwa krócej.

- Żyjemy w czasach, kiedy wizyta u fryzjera wydaje się być już częścią higieny. Ale to też ważna część życia wielu osób. Czasem jak wizyta u psychologa. Z fryzjerem można porozmawiać, czasem się wyżalić. To ważne dla trybu życia części osób starszych czy samotnych. Dobrze, że to wszystko wraca. Szkoda, że tak późno. Podkreślę, w salonach fryzjerskich obowiązują wysokie standardy sanitarne. Teraz organizujemy grafiki pracy, aby klienci się nie mijali, nie było tłoku. Robimy przerwy na dezynfekcje, przewietrzenie. Rozdzielamy stanowiska pracy, wydłużamy godziny pracy. Klienci mogą czuć się w pełni bezpiecznie i komfortowo - mówi Dorota Lenik, właścicielka salonu Lenik.