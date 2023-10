Ścieżki nordic walking do 67 km od Wodzisławia Śląskiego. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 30 września - 1 października

Rozglądasz się za ciekawymi trasami nordic walking niedaleko Wodzisławia Śląskiego? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie garść pomysłów na ten tydzień. Jeśli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Wodzisławia Śląskiego na nordic walking. Tym razem wybraliśmy trasy w odległości do 67 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 67 km od Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych użytkowników Traseo jest ciekawa również dla Ciebie. Zanim wyjdziesz, sprawdź pogodę dla Wodzisławia Śląskiego. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Ogrody Kapiasa wiosennie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,46 km

Czas trwania marszu: 53 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podejść: 146 m

Suma zejść: 169 m Trasę do marszu z Wodzisławia Śląskiego poleca Ireneusz Znane ogrody inne o każdej porze roku

W 1979r. właś­ci­ciel obiektu Bro­nisław Kapias postanowił podzielić się swoją pasją z innymi. Na niewielkim niegdyś skrawku ziemi zaczął sadzić rośliny, wprowadzał stop­niowo architek­turę ogrodową, stwarza­jąc coraz to nowsze zielone zakątki.

Ogrody Kapias to obiekt zlokalizowany w Gocza­łkow­icach-Zdroju w wojew­ództwie śląskim przyciągający osoby doceniające piękno roślin. Ogród zaczął powstawać w 1979 roku kiedy to jego właściciel Bro­nisław Kapias rozpoczął tworzenie tu zielonych zakątków. Najstarsza część ogrodu nazwana została Starymi Ogrodami do zwiedzania. Tutaj znajdują się liczne ławeczki, altanki oraz zaciszne i zacienione kąciki będące idealnymi do odpoczynku w upalne dni. Teren przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych a także rodziców z wózkami. Nowe Ogrody zaczęły powstawać od 2008 roku na powierzchni 4 ha (ul. Zimowa 24), tutaj znaleźć można również Restau­racje KAPIAS Café i Cen­trum Ogrod­nicze. Ogrody przystosowane są do zwiedzania dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Można tu spędzić rodzinnie cały dzień.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Nordic walking: Łabędy-Jezioro Dzierżno Duże-Łabędy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,58 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podejść: 77 m

Suma zejść: 77 m Amatorom nordic walking z Wodzisławia Śląskiego trasę poleca Antares

Wypad z kijami na plażę nad Jeziorem Dzierżno Duże. Most nas torami zamknięty, więc trzeba chadzać/jeździć alternatywnymi drogami. Ta jest najkrótsza, idealna dla tych co na piechotę :). Pogoda była bardzo zmienna, od śnieżycy, przez mgłę po deszcz. Jakkolwiek mgła połączona z pustkami i ciszą nad jeziorem dawała bajeczny efekt przyprawiający o dreszcze. Na tych drogach w takich warunkach oraz przy szybko zapadającym zmroku warto mieć ze sobą czołówkę, światełka mrugające, cokolwiek - gdyż spory kawał prowadzi przy drodze - co prawda mało uczęszczanej, ale jednak.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Katowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,29 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podejść: 2 599 m

Suma zejść: 2 605 m Przerywnik poleca trasę mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego

Wycieczka szlakami na osiedle Ligoty Panewniki i Kokociniec. Uwaga na czarny szlak, mało widoczny.

Czym jest nordic walking?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

