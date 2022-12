Ścieżki rowerowe do 11 km od Wodzisławia Śląskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Rowerem w pobliżu Wodzisławia Śląskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Wodzisławia Śląskiego, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 159,08 km

Czas trwania wyprawy: 13 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 1 221 m

Suma zjazdów: 1 258 m

Yaneck60 poleca trasę mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego

Tym razem pokusiłem się o dłuższy wyjazd z samego rana, bo już o 4,00, ciemno wszędzie, głucho wszędzie do Dobrej, gdzie mieści się zespół pałacowo-parkowy, pałac był dawną siedzibą rodów Redern i Seherr-Thoss. Obecnie w rekach prywatnych i w remoncie, jest niedostępny do zwiedzania, ogrodzony oraz Krapkowice ze słynną Basztą Górną i murami miejskimi. Niestety nie miałem okazji zwiedzenia Baszty była zamknięta. Trasa wyjazdu: Rybnik, Nędza, Kuźnia Raciborska, Lubieszów, Cisek, Koźle, Komorno, Komorniki i Dobra, Droga powrotna: Krapkowice, Wielmierzowice - prom Józek, Januszkowice, Kędzierzyn Koźle, Kotlarnia, Rudy i Rybnik. Wyjazd obfitował w różne ciekawe obiekty min. Pałac w Większycach, Dworek w Komornie lub prom "JózeF" w Wielmierzowicach. Cała trasa wg licznika to 163, 65 km. Pogoda dopisała, choć było chłodno zaledwie 5°C.

Nawiguj