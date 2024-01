Ścieżki rowerowe do 11 km od Wodzisławia Śląskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 6 - 7 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w pobliżu Wodzisławia Śląskiego? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 11 km od Wodzisławia Śląskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Wodzisławia Śląskiego warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe z Wodzisławia Śląskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Wodzisławia Śląskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 stycznia w Wodzisławiu Śląskim ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 78%. W niedzielę 07 stycznia w Wodzisławiu Śląskim ma być -4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 71%. 🚲 Trasa rowerowa: Żelazny Szlak Rowerowy - oficjalny przebieg Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,08 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 361 m

Suma zjazdów: 361 m Trasę rowerową mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego poleca Traseo_Official Żelazny Szlak Rowerowy, znany również pod nazwą <b>Železná cyklotrasa</b>, to międzynarodowy projekt trasy rowerowej powstałej w ramach polsko-czeskiego programu „Przekraczamy Granice”, który został sfinansowany przez Unię Europejską. Wzięły w nim udział miasto Jastrzębie-Zdrój, gmina Godów, gmina Zebrzydowice oraz czeskie miasta Karwina i Piotrowice.

<h2>Długość Żelaznego Szlaku Rowerowego – przebieg i trasy alternatywne</h2> Żelazny Szlak Rowerowy został oddany do użytku 10 września 2020 roku, szlak składa się z jednej głównej pętli i kilku krótszych bocznych odcinków dojazdowych. Podstawowa pętla <b>Żelaznego Szlaku Rowerowego ma długość około 55 km, najkrótszy wariant ma z kolei długość 34 km</b>. Dzięki takiemu rozwiązaniu rowerzyści mogą dopasować trasę do swoich preferencji i kondycji. Projekt wykorzystuje fragmenty nieczynnych śląskich linii kolejowych, które zostały przekształcone w wygodne i bezpieczne trasy rowerowe. To duży atut dla rowerzystów, ponieważ daje im możliwość cieszenia się malowniczymi krajobrazami, nie rezygnując z bezpieczeństwa podczas jazdy. Tego typu pokolejowe trasy rowerowe stają się coraz bardziej popularne i cieszą się dużym uznaniem rowerzystów. Na polskiej części Żelaznego Szlaku Rowerowego znaleźć można różnego rodzaju udogodnienia, takie jak miejsca odpoczynku czy punkty gastronomiczne. Odcinek szlaku znajdujący się po czeskiej stronie pod względem infrastruktury i jakości nawierzchni jest znacznie mniej atrakcyjny niż ten po stronie polskiej.

<h2>Żelazny Szlak Rowerowy – atrakcje na trasie</h2> <h2>Żelazny Szlak Rowerowy na weekend i nie tylko</h2> Żelazny Szlak Rowerowy jest świetnym przykładem udanego projektu turystyki rowerowej, który został zrealizowany przy współpracy samorządów oraz wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Oferuje on ciekawą trasę z przepięknymi krajobrazami, miejscami odpoczynku i miejscami do zwiedzania. Przyciąga on zarówno turystów, jak i mieszkańców okolicy, którzy chętnie korzystają z niego podczas popołudniowych czy weekendowych aktywności. Jego kompleksowa infrastruktura zachęca rodziny do wspólnych wycieczek, a dzięki alternatywnym wariantom trasy, każdy może znaleźć odpowiednią dla siebie opcję.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Gostyń Stopień trudności: 2.0

Dystans: 69,9 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 767 m

Suma zjazdów: 2 773 m Trasę dla rowerzystów z Wodzisławia Śląskiego poleca Yaneck60

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Na tamę do Wapienicy Stopień trudności: 3.0

Dystans: 135,78 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 260 m

Suma podjazdów: 2 043 m

Suma zjazdów: 2 052 m Dari37 poleca trasę rowerzystom z Wodzisławia Śląskiego Sobotni wyjazd z grupą "Wycieczki Rowerowe Śląsk" i "Ikra Rybnik".

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Wodzisławia Śląskiego

🚲 Trasa rowerowa: Hradec nad moravici Stopień trudności: 3.0

Dystans: 169,62 km

Czas trwania wyprawy: 14 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 179 m

Suma podjazdów: 2 946 m

Suma zjazdów: 2 903 m Dari37 poleca trasę mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego Całodniowa wycieczka z kolegami z Gliwic (WRŚ), Rybnika (IKRA RYBNIK), innych z okolicznych grup rowerowych. Mega udany dzień, super pogoda, jak zawsze na naszych wypadach :). Powrót bardzo późnym wieczorem, ale było warto,

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Łężczok, Nieboczowy. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,48 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 3 521 m

Suma zjazdów: 3 528 m Trasę rowerową mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego poleca Yaneck60

Pora na serwis roweru? Rowerowy serwis w Wodzisławiu Śląskim. Gdzie naprawić rower?

