Ścieżki rowerowe do 11 km od Wodzisławia Śląskiego. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Trasy rowerowe w okolicy Wodzisławia Śląskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Wodzisławia Śląskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Rybnickiej 2

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,03 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 2 280 m

Suma zjazdów: 2 286 m

Yaneck60 poleca trasę rowerzystom z Wodzisławia Śląskiego

Drugi wyjazd wg książeczki "Turysta Ziemi Rybnickiej", tym razem w trójkę tj. Bogdan, Lucek i ja. Trasą z Rybnika w stronę: Piece, Czernica, Pstrążna, Dzimierz, Nowa Wieś, Żytna, Raszczyce i z powrotem przez Adamowice, Bogunice, Lyski, Łuków Śląski, Gaszowice, Jejkowice i Rybnik. W czasie tego wyjazdu również nie obyło się bez atrakcji jak np. Zameczek w Czernicy, Dwór w Dzimierzu, ruiny zamku w Raszczycach, Dwór w Lyskach, Dwór w Łukowie Śląskim - odnawiany, w Nowej Wsi odwiedziliśmy naszego kolegę rowerzystę Ignacego, natomiast w Gaszowicach "Pod Trojokiem" oglądaliśmy muzealne militaria z czasów IIWŚ ze zbiorów prywatnych. Pogoda jak na początek zimy i najkrótszego dnia w roku dosyć łaskawa, chociaż zimno -5°C i w dodatku wiatr, po południu było lepiej. Celem tego wyjazdu było zdobycie kolejnych kontrolnych pieczątek do w/w książeczki. Udało się "uzbierać" 12 pieczątek. Dziękuję kolegą z towarzystwo. Cała trasa wg licznika rowerowego to 52 km.

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Raciborskiej

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,49 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 204 m

Suma podjazdów: 1 310 m

Suma zjazdów: 1 160 m