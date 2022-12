Ścieżki rowerowe do 11 km od Wodzisławia Śląskiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Trasy rowerowe z Wodzisławia Śląskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Wodzisławia Śląskiego, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Rybnickiej 4

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 77,6 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 2 632 m

Suma zjazdów: 2 630 m

Trasę rowerową mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego poleca Yaneck60

Czwarty wyjazd wg książeczki "Turysta Ziemi Rybnickiej" W drogę wyjechaliśmy dość wcześnie, bo o godz. 07.00 w trójkę tj. Bogdan, Marek i ja, trasą: Rybnik, Kamień, Rzędówka, Książenice, Wilcza, Szczygłowice, Krywałd, Knurów, Gierałtowice, Myto, Ornontowice, Dębieńsko, Czuchów, Czerwionka, Leszczyny, Przegędza i Rybnik. W czasie tego przejazdu odwiedziliśmy 14 miejscowości według wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu i zgromadziliśmy do książeczek 14 pieczątek. Pieczątki te były uzyskiwane w rożnych miejscach, takich jak parafie, sklepy, apteki itp.

Trasa obfitowała w różne ciekawe miejsca m.in.: Kamień - Rzędówka - Leszczyny "Marsz Śmierci" opis tego marszu na stronie http: //zapomniany.rybnik.pl/ofiary-oswiecimia/ W Wilczy pałac i prywatne muzeum "Kalmory u Erwina", Knurów - zwiedzanie izby tradycji, która mieści się w pomieszczeniach Klubu NOT, Gierałtowice - na cmentarzu pozostałości po drewnianym kościele z roku 1534, który został przeniesiony do Wielopola k. Rybnika oraz dwór z XIX w, Ornontowice - Park Gminny i Park Archanioła, Czerwionka - stare familoki, Leszczyny - dwór, w którym mieści się obecnie biblioteka.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 189,65 km

Czas trwania wyprawy: 17 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 266 m

Suma podjazdów: 3 144 m

Suma zjazdów: 3 147 m