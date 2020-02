Sfingował kradzież auta, by uniknąć konsekwencji za kolizję

- Oznajmił, że przyjechał swoim volkswagenem na stację, gdzie został napadnięty, a sprawca ukradł mu samochód. Po przejrzeniu monitoringu okazało się, że do żadnego napadu nie doszło. Pracownicy stacji potwierdzili jedynie, że mężczyzna kupił u nich ćwiartkę wódki - mówi nadkom. Marta Pydych z wodzisławskiej policji.

We wtorek (4.02) przed godz. 23 patrol ruchu drogowego został wezwany na ulicę Ligonia w Rydułtowach. Na miejscu zgłaszający mężczyzna oświadczył policjantom, że przed chwilą na teren jego komisu samochodowego wjechał volkswagen, który podczas cofania uszkodził dwa zaparkowane tam samochody, a następnie odjechał.

W trakcie czynności 52-latek zrozumiał, że jego "przekręt" się nie udał... W końcu przyznał, że nie doszło do żadnej kradzieży pojazdu, a on sam brał udział w zdarzeniu drogowym, po którym poszedł na stację, by się napić.

Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 3 promile alkoholu. Okazało się także, że mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem. Uszkodzonego volkswagena mundurowi odnaleźli pod sklepem na ulicy Raciborskiej. Tam również znajdowały się kamery, które tylko potwierdziły przypuszczenia mundurowych.

O losie 52-letniego mężczyzny zdecyduje wkrótce sąd.