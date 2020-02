Silny wiatr w Wodzisławiu Śl. i powiece wodzisławskim: Uszkodzony dach, powalone drzewo na samochodach

Telefony rozdzwoniły się około godz. 6 rano. Przez godzinę strażacy pracowali na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wiosny Ludów w Radlinie, gdzie powalone przez wiatr drzewo tarasowało wejście do placówki.

Od kilkunastu godzin wieje silny wiatr w Wodzisławiu Śląskim i powiecie wodzisławskim. Dla strażaków oznacza to pełne ręce roboty. W poniedziałek (24.02) od rana wyjeżdżają do zgłoszeń mieszkańców. Na szczęście, nikt nie został ranny, ale ale są poważne straty materialne.

Skutki wichury w województwie śląskim

Tysiące ludzi bez prądu, połamane drzewa, zerwane dachy. To skutki wichury, która przeszła nad województwem śląskim. W związku z warunkami pogodowymi, od godziny 16 23 lutego do godziny 5 24 lutego w województwie śląskim strażacy interweniowali 416 razy.

Główne działania straży pożarnej polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów, a także zabezpieczaniu uszkodzonych dachów. Łącznie w województwie śląskim odnotowano 28 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych. W wyniku silnych wichur, na szczęście, nikomu nic się nie stało.

Meteorolodzy ostrzegają przed porywistym wiatrem w woj. śląskim w ciągu całego poniedziałku (24.02). Będzie on nieco słabszy niż nocą z niedzieli na poniedziałek, jednak nadal da się nam we znaki. Prędkość może osiągnąć w porywach ok. 70 km/h.