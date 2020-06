Składał propozycje seksualne 14-latkowi z Wodzisławia Śl. 64-latek namawiał go do spotkania

Cała historia rozpoczęła się w maju. Wówczas podejrzany mężczyzna zaczął rozmawiać z małoletnim przez telefon i nakłaniać go do różnych zachowań seksualnych. Propozycje obcowania płciowego składał nie tylko w rozmowach telefonicznych, ale i przez wiadomości tekstowe. Cały czas dążył do spotkania z chłopakiem, za które oferował pieniądze.

- Co więcej, 64-latek zmierzał do realizacji swoich planów na tyle, że zarezerwował noclegi blisko jego domu, by mogli się tam spotykać - mówi nadkom. Marta Pydych z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.

Na szczęście o całej sytuacji wiedział ojciec 14-latka, który poinformował o tym policję.

- Kryminalni wiedzieli, że nie ma chwili do stracenia, tym bardziej, że naciski na małoletniego miały na celu jak najszybszy kontakt i doprowadzenie do zbliżenia. Stróże prawa namierzyli mężczyznę i pojechali po niego aż do Gdyni. Tam został zatrzymany w jednym z pensjonatów, w którym się zatrzymał - dodaje nadkom. Pydych.