Śmiertelne potrącenie na Rybnickiej w Radlinie. Nie żyje 58-latek. Co było przyczyną wypadku?

Śmiertelne potrącenie na Mariackiej w Radlinie. Nie żyje 58-latek

Tragedia na drodze! We wtorek (25.02) około godz. 20.25 mundurowi zostali wezwani do Radlina. Według zgłaszającego w rejonie skrzyżowania ulicy Rybnickiej z Mariacką doszło do potrącenia. W skutkach okazało się śmiertelne.

- Jak ustalili policjanci z drogówki, kierujący fordem jadąc ulicą Rybnicką w kierunku Wodzisławia, na wysokości sygnalizacji świetlnej najechał na pieszego przechodzącego przez jezdnię z prawej strony na lewą patrząc w kierunku ulicy Mariackiej - mówi nadkom. Marta Pydych z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.

W wyniku potrącenia pieszy przetoczył się po masce pojazdu i upadł na ziemię. Na miejsce zdarzenia przybyło pogotowie ratunkowe, które przeprowadziło akcję reanimacyjną pieszego, a następnie zabrało mężczyznę do rybnickiego szpitala. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy życia 58-latka nie udało się uratować.