Spacer do 67 km od Wodzisławia Śląskiego. Urokliwe ścieżki na weekend 12 - 13 sierpnia

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na uroczą ścieżkę spacerową w okolicy Wodzisławia Śląskiego? Nasze pomysły gdzie warto sie wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe propozycje. Mają różną długość, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie.

Trasy spacerowe w pobliżu Wodzisławia Śląskiego

Dystans: 11,21 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podejść: 630 m

Suma zejść: 627 m Spacerowiczom z Wodzisławia Śląskiego trasę poleca Marek79 Łatwy trening biegowy po zielonych terenach Siemianowic czyli przez pola Bańgowa i Przełaki. Może 200 m od zabudowań Przełaki odbiłem w drugą stronę czyli Dąbrówkę Wielką przebiegając obok kapliczki na polach tam trasa trochę dała się w nogi bo był piach i nogi grzęzły. Ale ogólnie biegło się fajnie nogi lekko przebierały jedna za druga ;-)

Pogoda dopisała było ciepło ale wiał lekki wiaterek co dawało dużą ulgę. Traskę polecam na codzienne przebieżki trasa spokojna i większości terenami zielonymi.Pokonany dystans to 11 km w 1godz 2 min.

🌳 Trasa spacerowa: Zimowy spacer parkiem w Pszczynie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,85 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 13 m

Suma podejść: 40 m

Suma zejść: 40 m Ireneusz poleca trasę spacerowiczom z Wodzisławia Śląskiego Niedaleko kapliczki „Bądź Wola Twoja” na szczycie niewielkiego pagórka (zwanego Kukułczym – nie wiedzieć czemu), pośród starych drzew, nad jednym ze stawów parkowych znajduje się grobowiec rodzinny, ostatnich panów na Pszczynie, rodziny Hochbergów. Skromne nagrobki wkomponowane w kamienno-ceglany grobowiec o prostych kształtach, otoczony żelaznym niewysokim ogrodzeniem z furką, skrywają doczesne szczątki ostatnich władców Pszczyny, księcia Hansa Heinricha XV, który panował w Pszczynie w latach 1907-1938, oraz jego syna Bolka. Pierwotne plany zakładały przeniesienie miejsca pochowania do Książa, głównej siedziby rodu Hochbergów. Grobowiec ten pomyślany jako tymczasowe miejsce spoczynku, w związku z zawieruchą wojenną i niesprzyjającymi czasami.

Projekt zabytkowego cmentarza książąt pszczyńskich Anhaltów, usytuowanego po północnej stronie przyzamkowego parku, powstał po 1808 r. Jego autorem był zapewne książę Henryk Anhalt (1778-1847), który pragnął w ten sposób ujednolicić mogiły swych rodziców i rodzeństwa. Na cmentarzu spoczywają książę Fryderyk Erdmann Anhalt z żoną Luizą Ferdynandą Stolberg-Wernigerode oraz ich dzieci: Georg, Christiana i Emanuel Ernest Erdmann. Pięć grobów nakrytych jest prostokątnymi płytami z piaskowca. Za nimi znajduje się obelisk z inskrypcją "Auferstehen, ja auferstehen, sollst du mein Staub nach kurzer Ruh" (Zmartwychwstaniesz, ach zmartwychwstaniesz, prochu mój po krótkim odpoczynku), natomiast przed nimi słupki połączone niegdyś żelaznym łańcuchem. Naprzeciw wzniesiono grobowiec dla księcia Ludwika Anhalta. Nakryto go grubą płytą z piaskowca z żelaznym krzyżem, wokół którego opleciony jest wąż. Grobowiec Ludwika Anhalta był niewątpliwie wzorowany na grobowcu jego szwagierki, księżnej Henrietty Luizy zu Holstein-Beck, żony Fryderyka Ferdynanda Anhalta, zmarłej w wieku 20 lat zaledwie trzy miesiące po ślubie. Zgodnie z jej ostatnią wolą pochowano ją na cmentarzu przy kosciółku św. Jadwigi w Pszczynie. Grobowiec wzniesiono dla niej wiosną 1833 r.

„Trzy dęby” to miejsce powstałe w Parku Zamkowym po wysuszeniu największego parkowego stawu, na środku którego znajdowała się wyspa z trzema dębami. W drugiej połowie XIX wieku, dokonując przebudowy Parku Zamkowego na park angielski, Hochbergowie utworzyli dziką, zakończoną lasem promenadę łączącą sąsiednie folwarki na Kępie i Sznelowcu, przechodzącą w okolicy trzech dorodnych dębów. Z biegiem czasu stała się ona miejscem spacerowym, które szczególną rangę zyskało dzięki umieszczeniu głazu narzutowego upamiętniającego rządy Jana Hercoga XI von Hochberga w Pszczynie.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Nordic walking: Łabędy-Jezioro Dzierżno Duże-Łabędy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,58 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podejść: 77 m

Suma zejść: 77 m Trasę dla spacerowiczów z Wodzisławia Śląskiego poleca Antares

Wypad z kijami na plażę nad Jeziorem Dzierżno Duże. Most nas torami zamknięty, więc trzeba chadzać/jeździć alternatywnymi drogami. Ta jest najkrótsza, idealna dla tych co na piechotę :). Pogoda była bardzo zmienna, od śnieżycy, przez mgłę po deszcz. Jakkolwiek mgła połączona z pustkami i ciszą nad jeziorem dawała bajeczny efekt przyprawiający o dreszcze. Na tych drogach w takich warunkach oraz przy szybko zapadającym zmroku warto mieć ze sobą czołówkę, światełka mrugające, cokolwiek - gdyż spory kawał prowadzi przy drodze - co prawda mało uczęszczanej, ale jednak.

Dlaczego warto spacerować? Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem. Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

