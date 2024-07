Spora podwyżka za wywóz odpadów w Wodzisławiu Śląskim. Tyle zapłacą mieszkańcy. W innych miastach jest jeszcze drożej

Wysoka podwyżka za wywóz odpadów w Wodzisławiu Śląskim

Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego - podobnie jak ostatnio mieszkańcy Żor - znów będą musieli sięgnąć głębiej do portfeli. Bowiem od 1 sierpnia, wodzisławianie zapłacą więcej za wywóz odpadów. W czerwcu został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i przetwarzanie odpadów komunalnych z obszaru Wodzisławia Śląskiego. Miasto, jako zamawiający, przed otwarciem ofert podało kwotę, którą planuje przeznaczyć na realizację tego zadania. Uwzględniając dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miasto planowało przeznaczyć na ten cel 28,08 mln zł, opierając się na średniej ilości odebranych odpadów w latach 2022 i 2023.

Do przetargu przystąpiła jedna firma - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol z Tylmanowa, którego oferta opiewała na kwotę blisko 35 mln zł. To właśnie Empol będzie realizować wywóz odpadów z Wodzisławia Śl. od 1 lipca tego roku do 30 czerwca 2026 roku. Skąd jednak podwyżki?