Sport w Wodzisławiu Śl. Większość badanych mieszkańców regularnie spędza aktywnie wolny czas. Jak? Czego im brakuje w mieście?

Zdecydowana większość, bo ponad 75 proc. badanych odpowiedziało, że uprawia regularnie sport. Najczęściej jest to jazda na rowerze, pływanie, nordic walking, fitness i bieganie. Najczęściej odpowiadano, że robią to dla zdrowia. 14 proc. nie przeznacza miesięcznie nawet złotówki na aktywność fizyczną, a 38 proc. deklaruje wydatek do 100 zł.