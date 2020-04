"Stan zawieszenia" na linii związki zawodowe - zarząd Polskiej Grupy Górniczej. Przełom nastąpi w czwartek?

Wciąż bez porozumienia w Polskiej Grupie Górniczej PGG

Mijają kolejne dni, a wciąż nie doszło do porozumienia związków zawodowy z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. PGG w kryzysie musi szukać oszczędności i proponuje skrócenie tygodnia pracy z 5 do 4 dni i obniżkę wynagrodzeń pracowników o 20 proc. Związki są skłonne podpisać porozumienia, ale oczekują gwarancji, że za wyrzeczeniami górników nie pójdą kolejne cięcia. Do 4 maja czekają na plan naprawczy dla PGG, ale taki z pewnością nie powstanie. - W obecnych warunkach nie jest to możliwe - słyszymy.