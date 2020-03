Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.: Siedziby niedostępne dla klientów

Korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia wpływu prosimy nadawać w placówkach pocztowych (listy polecone lub za potwierdzeniem odbioru). Zachęcamy do załatwiania spraw w urzędzie drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, korzystając z ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub systemu SEKAP. W tym celu należy posiadać profil zaufany. Można go założyć bez większych trudności w bankowości elektronicznej w większości polskich banków.

Pojazdy posiadające dopuszczenie do ruchu, czyli posiadające dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym, tablice rejestracyjne, ubezpieczenie OC (wcześniej zarejestrowane na terenie kraju) – nie trzeba podejmować żadnych działań poza utrzymaniem ważności OC i przeglądu – terminy na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu lub jego zarejestrowanie – o ile nie można tego było uczynić w inny sposób (np. poprzez ePUAP lub Sekap lub pocztą tradycyjną) zgodnie z opinią prawną Związku Powiatów Polskich z powodu działania siły wyższej ulegają zawieszeniu; zgodnie z projektem nowelizacji prawa związanego z COVID-19 termin ma zostać wydłużony do 180 dni (z obecnych 30);

Pojazdy nowe zakupione w salonie – w celu ich zarejestrowania należy złożyć wniosek elektronicznie (ePUAP lub SEKAP) z użyciem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, a jeśli nie ma takiej możliwości należy się skontaktować telefonicznie z WKT i porozumieć w sprawie przesłania skanów (czytelnych fotografii) dokumentów do rejestracji pojazdu. Pracownik WKT zweryfikuje dokumenty i ustali telefonicznie lub mejlowo datę, kiedy mieszkaniec dostarczy komplet oryginalnych dokumentów papierowych, a jednocześnie podczas tej samej wizyty – odbierze tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe. Należy pamiętać jednocześnie, że w dniu rejestracji pojazdu niezbędne jest jego ubezpieczenie;

Odbiór dowodu rejestracyjnego – nie ma konieczności odbioru dokumentów osobiście. W przypadku przygotowania dowodu przez urząd do wydania, pracownik starostwa skontaktuje się telefonicznie z właścicielem pojazdu i poprosi go o zgodę na wysłanie go pocztą. Jednak posiadanie dokumentu nie jest konieczne i można go odebrać w terminie późniejszym. Przypominamy, że nie ma konieczności wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego, ważne jest, aby w Centralnej Ewidencji Pojazdów widniała informacja o zarejestrowaniu pojazdu;