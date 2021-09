Strach w Rydułtowach! Kierowca miał zaczepiać dzieci przy szkole. Policja sprawdza zgłoszenie B. Kubica-Kasperzec

zdjęcie ilustracyjne

- Uważajcie na srebrny samochód, nie rozmawiajcie z jego kierowcą. Jeśli będzie was kierowca zaczepiał od razu zgłaszajcie – dyrekcji, dzwońcie do rodziców lub na policję – taką informację usłyszeli w czwartek od dyrektorów swoich szkół uczniowie podstawówek w Rydułtowach. Na policję trafiło bowiem zgłoszenie o kierowcy prowadzącym srebrny wóz, który miał rzekomo zaczepiać dzieci w rejonie szkoły przy ulicy Radoszowskiej. Miało to mieć miejsce około godziny 11:00 w czwartek 16 września.