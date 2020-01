Studniówka 2020 II LO w Wodzisławiu-Śląskim. Maturzyści Tischnera bawią się w rybnickim Białym Domu [ZDJĘCIA]

Dzisiejszy bal był doskonałą okazją do przyodziania się w wyjątkowe stroje. Panie ubrały zjawiskowe suknie, zaś panowie eleganckie garnitury. Wśród płci pięknej królowały kreacje w przeróżnych kolorach. Najwięcej pań postawiło na klasyczną, pasującą do wszystkiego czerń.

Studniówka rozpoczęła się od przemowy uczniów, którzy za Dumasem recytowali o szaleństwach młodości. Następnie wzniesiono toast za dobrą zabawę dzisiejszej nocy i pomyślność na egzaminie dojrzałości. Nie zabrakło także podziękowań dla wychowawców oraz pozostałych nauczycieli, z którymi uczniowie mieli styczność podczas nauki w szkole średniej. Odbyła się także część artystyczna, po której dyrektor placówki, pan Wojciech Komorek oficjalnie otworzył bal.

Najbardziej stresującym punktem studniówki był polonez. Maturzyści tańczyli go w trzech grupach do muzyki skomponowanej przez Wojciecha Kilara. Każda z klas przedstawiła inny układ. Po zatańczeniu tradycyjnego studniówkowego poloneza, uczniowie zasiedli do suto zastawionych stołów. O pełne brzuchy biesiadników postarali się kucharze lokalu, w którym odbywa się bal, zaś za dobrą zabawę, która potrwa do białego rana odpowiada DJ.