Studniówka 2020 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 z Rydułtów. ZSP bawiło się w Domu Przyjęć Ewa w Piecach [ZOBACZ ZDJĘCIA]

31 stycznia w piątek, 90 uczniów z osobami towarzyszącymi z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 bawiło się do późnych godzin nocnych z lokalu Ewa. Imprezowali uczniowie trzech klas: Ta , Tb , Tc. Atmosfera była wspaniała.

Zgodnie z tradycją, imprezę rozpoczęto od oficjalnych przemówień. Dyrekcja życzyła młodym udanej zabawy, a także powodzenia na maturze. A młodzi dziękowali wychowawcom za czas, poświęcenie, naukę.

- Dziękujemy na każde 45 minut, które z nami spędziliście. Za każdy poprawiony sprawdzian i za każdą, no może nie każdą, ocenę do wpisaną do dziennika. Długo by wyrażać nasze podziękowania, dlatego zakończę je krótkim: dziękuję – mówił uczeń prowadzący imprezę.