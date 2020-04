Światowy Dzień Autyzmu w Wodzisławiu Śl. RAFA przekazuje maseczki ochronne. Nagrano też film

Światowe Obchody Dnia dla Autyzmu, które obchodzimy 2 kwietnia, służyć powinny nie tylko osobom z autyzmem i ich rodzinom, ale także, a może przede wszystkim, rozwijać świadomość pozostałych ludzi na temat "inności” osób funkcjonujących na co dzień z autyzmem. Z tej okazji podopieczni RAFY nie tylko głośno mówią o sobie, ale i czynią dobro przekazując potrzebującym własnoręcznie uszyte maseczki ochronne. Nagrano też film o autyzmie i zdalnie powstał wiersz.

Światowy Dzień Autyzmu Wciąż zadajemy sobie pytania: co to jest autyzm, skąd się bierze, co jest normą, a jakie zachowania nie mieszczą się w jej zakresie. Tych pytań jest wciąż coraz więcej. Na wiele z nich nie potrafimy znaleźć sensownej odpowiedzi. - Ale jedno jest pewne. Osoby z autyzmem są wśród nas. I mają dokładnie takie same prawa, jak każda neurotypowa osoba. Mówią do nas, choć czasem nie używają słów. Proszą nas, choć często te prośby przybierają charakter ataku. Widzą nas- choć czasami nie patrzą w naszą stronę. Właśnie dzisiaj słuchajmy ich uważniej. Popatrzmy na nich z ich perspektywy. Spróbujmy spełnić ich prośby i życzenia - wyjaśnia Beata Rączka, z RAFA - Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Wodzisławiu Śl.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że w Polsce na 100 urodzeń, jedno dziecko rodzi się z autyzmem. W stanach Zjednoczonych już 1 na 54 dzieci ma autyzm. - Wynika z tego, że w naszym kraju żyje 400 000 osób z autyzmem (nasz Adi powiedziałby: cztery, zero, zero, zero, zero, zero, zero :-) Ale w spektrum tego autyzmu są jeszcze rodzice, rodzeństwo, opiekunowie... Tak więc liczba czterysta tysięcy zmienia się nam na prawie trzy miliony! Czy to nie powód, dla którego warto zrozumieć i zaakceptować autyzm? - pytają retorycznie w RAFIE. Tegoroczne obchody Dnia dla Autyzmu w naszym kraju toczą się wokół liczby 400 000 (bo tak szacowana jest liczba osób z autyzmem w Polsce). RAFA w Wodzisławiu Śl. zaplanowała na ten dzień wiele przedsięwzięć, które jednak przesunięto na inny termin.

- Mamy nadzieję, że wrócimy do nich w czerwcu- drugiego czerwca. Tak sobie wymyśliliśmy. Te dwa miesiące różnią się bowiem w zapisie rzymskim usytuowaniem tylko jednej kreseczki(IV/VI). Stąd przewrotnie taki wybór :-) Musimy bowiem jeszcze raz ogłosić ,,całemu światu”, że jesteśmy. I nie jesteśmy KOSMITAMI, choć lubimy kosmos i uczymy się o nim. I jeszcze raz. I jeszcze raz... - dodają. Aby potrzeby osób z autyzmem zostały dostrzeżone przez innych w RAFIE nagrano filmik z udziałem ,,człowieka” nie z tego świata. A jednak znanego wszystkim. Zna go każdy. Jedni lubią go bardziej, dla innych jego obecność nie ma większego znaczenia. - W usta człowieczka z klocków Lego ,,włożyliśmy” słowa wiersza napisanego przez matkę dziecka z autyzmem. Wiersza wyszukanego w Internecie. I w ten sposób powstała nasza krótka impresja filmowa. Tyle mogliśmy zrobić w okresie odizolowania i kwarantanny. Ku uwadze innych. Ku refleksji. Aby zatrzymać się na innej osobie i jej potrzebach. A uwierzcie, te potrzeby wcale nie są ogromne. Czasem chodzi tylko o ciszę. Czasem o spokój. A czasem- o większe zainteresowanie. O zrozumienie. Wsłuchacie się w słowa wiersza. One odpowiedzą na niejedno z tych pytań, które wydają się Wam trudne - tłumaczy Beata Rączka.

RAFA szyje i przekazuje maski ochronne W wodzisławskiej RAFIE na co dzień realizuje obowiązek szkolny 24 dzieci i młodzieży z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami. W czasach, kiedy koronawirus ,,dyktuje” swoje warunki, także i oni nie korzystają z form pomocy i terapii, z jakich mogliby korzystać na co dzień. To sprawia, że wyłącznymi i jedynymi opiekunami w tym czasie są dla nich ich rodzice.

Mimo tego, to właśnie rodzice Rafowiczów, ale także pracownicy RAFY, w odpowiedzi na obecne wyzwania, podjęli się trudu wsparcia innych potrzebujących. - To co mogliśmy wspólnie, ale oczywiście oddzielnie zrobić jako społeczność RAFY, to podzielić się zadaniami, których efektem są uszyte maseczki. Wspólnymi siłami, które ograniczają wyłącznie własne umiejętności i talenty, uszyliśmy już blisko 500 sztuk maseczek. Pierwsze 100 sztuk przekazaliśmy już 23 marca seniorom z gorzyckiego Domu Pomocy Społecznej. 2 kwietnia, w dniu, w którym na całym świecie obchodzony jest Dzień dla Autyzmu, przekazujemy kolejne 150 sztuk naszym seniorom. To bardzo ważny dla nas dzień, także dlatego, że chcemy wykorzystać go, jak co roku zresztą, do głośnego ,,obwieszczania” wszystkim wokół, że jesteśmy. Osoby z autyzmem: małe, malutkie, większe i starsze, są wokół Ciebie. Ze swoimi problemami, potrzebami i lękami. I tak jak każdy z nas, chcą być akceptowane, rozumiane i zadowolone ze swego życia. Mają świadomość swojej inności. I chcą, by ta inność nie powodowała obaw u innych osób. By tak się nie działo, każdy z nas musi poznać tę inność - słyszymy w RAFIE.

Kolejne 100 sztuk maseczek przekaże RAFA także pszowskiemu oddziałowi PCK. To dla sióstr, które każdego dnia udają się z wizytą do osób starszych i samotnych. To w trosce o zdrowie seniorów i sióstr. - Dotychczas to krwiodawcy zrzeszeni wokół pszowskiego PCK przekazywali Rafowiczom czekolady z różnych okazji. Dziś RAFA może uczynić coś dobrego swoim darczyńcom. Wcześniej przekazaliśmy także maseczki do raciborskiego punktu krwiodawstwa. I wiecie co? Dzielenie się jest naprawdę super! Daje moc i poczucie radości! - słyszymy w RAFIE.

Zdalny wiersz podopiecznych RAFY W przeddzień Światowych Obchodów Dnia dla Autyzmu w RAFIE postanowiono wspólnie z podopiecznymi i ich rodzicami stworzyć zdalny wiersz. Powstał utwór literacki o nich samych. Zadanie polegało na przesyłaniu przez internet kolejnych wersów wiersza. 2 kwietnia zaplanowano oficjalną premierę.

- I tak oto powstał ten niezwykły ,,twór”. Nasze dzieło. Włożyliśmy tu ,,kawał” emocji, które towarzyszą nam każdego kolejnego dnia odizolowania. Każdego kolejnego dnia podejmujemy trud oswojenia naszych dzieci z sytuacją, która dla nas samych jest nie do okiełznania. Cóż dopiero dla naszych RAFOWICZÓW. Lubiących schematy, konkretne decyzje, jasny i konkretny plan. Stąd w naszym wierszu sporo tęsknoty za normalnością. Tęsknoty za tym, co znamy. Tęsknoty za ludźmi, których od tak dawna nie spotykamy. Ale wiele w nim także nadziei. Bo wierzymy, że ten czas, to tylko chwilka, po której wróci uśmiech - opowiada Beata Rączka. ,,Podaj dalej...Autystycznie o nas”. Kiedy patrzę na świat oczami marzyciela, (BR- dyrektor)

Od razu w mych myślach taki widok się rozpościera: (MO- nauczycielka)

Wszystko kwitnie, pachną kwiaty, słońce grzeje już nieznośnie,

a tu czasem śniegiem sypnie, (JiA M- rodzice)

Wszystko po to, by Ci z Rafy czuli się wesoło i radośnie! (IK- mama)

Jaki piękny byłby wtedy świat roześmianych ludzkich twarzy, (EK- mama)

Wśród ludzkich dobrych serc! (JJ- mama)

Choć czasem nie wszystko idzie tak, jak to sobie zaplanowaliśmy, (KG- pomoc nauczyciela)

To warto mieć w życiu marzenia i dążyć tam, gdzie nasz cel. (KS- nauczycielka)

Czy można poprosić o miłość wieczną? (IW- mama)

Można! O miłość wieczną i bezgraniczną, (MK- mama)

Więc kochani nie poddawajmy się! (CK- pomoc nauczyciela)

Czy świat dla marzyciela może być przestrzenią bezpieczną? (SiA D- rodzice)

Mimo trudności, nadzieję w sercu trzeba mieć, (PT- mama)

Że wszystko na tym świecie ma swój sens. (MB- nauczycielka)

Od południa ciepły wiatr wieje,

Na szybki powrót do szkoły daje dzieciom nadzieję (EiK P- rodzice)

Cieszmy się dzieci, cieszmy się wszyscy,

Że mamy wokół swoich kochanych bliskich (MD- pomoc nauczyciela)

Chociaż w domu się nie nudzimy, to za Wami tęsknimy.

I czekamy, aż się wkrótce zobaczymy (JW- mama)

I miło się łudzimy, że przed wrześniem się w Rafie pojawimy

I Was swym radosnym uśmiechem z energią w podskokach zaskoczymy! (EŁ- mama)

A wtenczas radujmy się w domu, tęskniąc za przyjaciółmi z RAFY, (MiA J- rodzice)

Bo już po Świętach do RAFOWSKIEJ rzeczywistości wrócimy,

By się uczyć i bawić tak jak lubimy. (LP- mama)

Spotkamy się znowu z uśmiechem na twarzy,

By razem w świat podążyć wojaż, zdobywać swe cele, poznawać świat piękny, (JA- nauczycielka)

W Ogródeczniku, na Placku, w słońcu, deszczu i w tańcu,

By zrozumieć Małego Księcia świat marzeń ulotny (AH- mama)

Deszcz obmywa świat, łzy nasze dusze,

A po nich na obu tych horyzontach pojawia się słońce- (BiB N- rodzice)

Pomarzmy, póki Nam jeszcze wolno marzyć (MP- tata)

Z wiarą w sercu, o tym co będzie gdy się spotkamy,

By się uczyć i bawić, bo świat jest wspaniały! (SW- mama)

Nie poddamy się! Niedługo mam nadzieję, że się zobaczymy! (SSz- pomoc nauczyciela)

W życiu różnie bywa.....ale pamiętajmy –

Nigdy się nie poddawajmy i ruszajmy! (AM- nauczycielka)

Zawsze tam, gdzie serce nasze pragnie być, a dusza jest spokojna, (JW- mama)

W Rafie miłość jest piękna i cudowna, (JJ- mama)

Tu wszystkie uczucia są szczere i prawdziwe, (KB- mama)

Uczciwe, wrażliwe i życzliwe, (MW- mama)

Dobrymi bądźmy dla innych.

Serce swe innym okażmy,

Pokażmy, że My też potrafimy. (BW- pomoc nauczyciela)

Wyrażajmy swe pragnienia, uczucia,

Czasami nie słowami, nie mową, ale sercem,gestem (ISz- nauczycielka)

Kiedy myślę o autyzmie,

Widzę oczy mojej córki, które nie chcą na mnie patrzeć (EP- mama)

Choćbym wspięła się wysoko na wyżyny swej empatii,

Nie potrafię tego świata ani dotknąć, ani poczuć. (SW-mama)

Choć czasem jest trudno, to wspólnymi siłami

Musimy dać tym naszym niebieskim Aniołom wszystko co najlepsze,

A wtedy - któregoś pięknego dnia,

Jak ich złote myśli przerodzą się w cudowne sylaby i nutki,

Powiedzą głośno: MY WAS KOCHAMY! (MSz- mama)

A miłość rodzica jest jak tęcza, która nie ma swojego końca, (PG- pomoc nauczyciela)

Życie ubarwia pięknymi kolorami oraz dodaje mu słońca. (MG- trener sportowy)

Tak też miłość rodzeństwa jest piękna i wyjątkowa, (KU-logopeda)

Dodaje otuchy, lecz potrzebuje dobrego słowa. (KM- psycholog)

Siostra w nauce pomoże, obiad ugotuje - to moja druga połowa, (MT- sekretarka)

Brat też dobrym pomysłem poratuje, gdy bez pomysłów pusta już głowa. (PW- rehabilitant)

Miej w pogotowiu kartkę i ołówek, usiądź chwilę w ciszy praca gotowa, (MG- terapeuta zajęciowy)

Lecz skąd tę ciszę? Wkoło wciąż jazgot i chandra wywrotowa. (RJ- sprzątająca)

Tak oto tworzy się nasza ,,mowa”. Pełna emocji, wiary, nadziei.

I tak każdy dzień od nowa... (JR- organ założycielski) RAFA 2 kwietnia 2020 r. (czas domowej kwarantanny).

FLESZ: Poród i ciąża w trakcie pandemii koronawirusa