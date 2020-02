Szkubaczki w Marklowicach. Kojarzycie dawny zwyczaj? Zobaczcie

Szkubanie pierza w Marklowicach. Wokół stołu 18 pań

Stół zasłany białym puchem, a wokół niego 18 kobiet z plastikowymi miskami na kolanach. W Marklowicach panie kultywują dawne zwyczaje. W tej niewielkiej górniczej gminie w powiecie wodzisławskim aż pierzę leciało! Po raz kolejny gospodynie zorganizowały tradycyjne szkubaczki w Gminnym Centrum Informacji.

- Było jak za dawnych czasów, gdy kobiety spotykały się w zimowe wieczory w wiejskich chatach, szkubały pierze, śpiewały tradycyjne przyśpiewki, a na koniec jadły pączki własnej roboty - wspominają w Marklowicach.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu szkubaczki odbywały się w co drugim domu i brała w nich obowiązkowo udział każda panna. Dziś szkubaczki organizują głównie Koła Gospodyń Wiejskich. Niestety, nie wszędzie. Bo to i o gęsi na wsi coraz trudniej i mało kto w dzisiejszych czasach robi pierzyny z pierza, które zastąpiły te kupowane w markecie. Tradycja kultywowana jest jeszcze m.in. w gminie Mszana, gdzie prężnie działają tamtejsze koła KGW. Ale to wyjątki.