Szokujące statystyki WUG: górnicy umierają młodo. Powtarza się głównie jedna przyczyna i nie są to wypadki

Co jest przyczyną zgonów naturalnych wśród górników?

- Przemysł wydobywczy, w szczególności górnictwo węgla kamiennego, należy do środowiska pracy potencjalnie najbardziej niebezpiecznego ze względu na występujące zagrożenia naturalne oraz złożoność procesu technologicznego, dotyczącego między innymi udostępniania złoża, wydobycia i transportu. W zawód górnika jest wpisane ryzyko, zarówno przewidywalne, jak i nieprzewidywalne - mówią eksperci WUG-u.

Górnicy są mocno narażeni na wysiłek fizyczny, zapylenie i wysoką temperaturę. To zawód, w którym do trudnych warunków, dochodzi również stres, co sprawia, że stan zdrowia górników powinien być sprawdzany w sposób szczególny. Ich praca wykonywana jest często w skrajnie trudnych warunkach, coraz częściej w podwyższonej temperaturze, w atmosferze uboższej w tlen niż powietrze atmosferyczne, dodatkowo silnie zapylonej i charakteryzującej się wysoką wilgotnością.

- Główną przyczyną zgonów naturalnych zarejestrowanych w latach 2015-2019 był zawał mięśnia sercowego z następową ostrą niewydolnością krążeniowo-oddechową - podaje Wyższy Urząd Górniczy.