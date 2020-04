Szpital w Wodzisławiu Śl. bez złotówki na walkę z koronawirusem. Urząd Marszałkowski wini za to szpital. - Manipulacje - odpowiadają

Miliony dla szpitali, nie dla Wodzisławia Śl.

Kilka dni temu informowaliśmy, że Urząd Marszałkowski przeznaczył 123 mln zł na walkę z koronawirusem. 105 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 12 mln zł z budżetu państwa, 6 mln zł to wkład beneficjentów. Pieniądze trafiły do 27 podmiotów leczniczych w województwie śląskim.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, modernizację infrastruktury szpitalnej, środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji, materiały do diagnostyki niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Inicjatywa godna pochwały. Dla niedofinansowanej służby zdrowia, zwłaszcza w czasie epidemii koronawirusa, liczy się każda gotówka. Niestety, nawet złotówka z tej puli nie trafiła do szpitala w Wodzisławiu Śl. Wodzisławski szpital znajduje się w trudnej sytuacji. Po przekształceniu raciborskiej lecznicy, zabezpiecza mieszkańców nie tylko powiatu wodzisławskiego, ale i raciborskiego. Do tego przez trzy tygodnie borykał się z ogniskiem koronawirusa. Wśród personelu i pacjentów potwierdzono dotąd 70 zakażeń. To, plus konieczność zwiększenia wydatków w związku z epidemią jednak nie znalazło uznania.