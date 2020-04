Szpital w Wodzisławiu Śl.: OIOM wznawia działalność. Kiedy otworzą chirurgię ogólną po ognisku koronawirusa?

Jak poinformowała dyrekcja szpitala w Wodzisławiu Śl., od poniedziałku (27 kwietnia) od godz. 8 wznowione zostaną przyjęcia na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W ten sposób do normalnego funkcjonowania powróci przedostatni z oddziałów szpitala, które wstrzymały przyjęcia w związku z ujawnieniem koronawirusa wśród pacjentów i personelu placówki.

Większość oddziałów wodzisławskiej lecznicy ma czynnych tylko połowę łóżek. Powodem są braki kadrowe spowodowane zakażeniami i kwarantanną. Szpital na pełnych obrotach wznowi działalność wraz z powrotami pracowników.

Koronawirus w szpitalu w Wodzisławiu Śl.

Przypomnijmy, 31 marca koronawirusa potwierdzono u pacjenta oddziału chirurgii ogólnej. Na podstawie testów liczba zakażonych osób wzrosła bardzo szybko. Obecnie wynosi 70. To 26 pacjentów i 44 osoby z personelu. Wówczas postanowiono o zamknięciu szpitala i przychodni. Pacjentów przewieziono do jednoimiennych szpitali zakaźnych. Personel wraca do zdrowia w domu lub w specjalnie przygotowanym izolatorium na terenie szpitala w Rydułtowach.

W sumie do tej pory pobrano ponad 500 wymazów. Zdecydowana większość wyników jest negatywnych.