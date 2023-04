Szpitale w Rydułtowach i Wodzisławiu będą miały nowego dyrektora. Kto nim zostanie? Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs

Przypomnijmy, że Krzysztof Kowalik złożył wypowiedzenie nagle i niepodziewanie. Cały bowiem czas pracował nad restrukturyzacją obu szpitali. Na konferencji prasowej z udziałem starosty wodzisławskiego przedstawił dziennikarzom to co już udało się zrobić oraz szeroko informował o planach.



Rydułtowska pediatria już działa

Rzeczywiście, po pięciomiesięcznej przerwie, w szpitalu powiatowym w Rydułtowach znów zaczął funkcjonować oddział pediatryczny. Mali pacjenci ponownie są w nim leczeni od 3 kwietnia. Udało się bowiem pozyskać lekarzy do oddziału dziecięcego, a braki w tym zakresie spowodowały właśnie jego zawieszenie. Dyrektor Kowalik mówił również o planowanej przeprowadzce interny z Rydułtów do wyremontowanego gmachu w Wodzisławiu, co oficjalnie nastąpi w najbliższych tygodniach

Rezygnacja nagła i niespodziewana

W tej sytuacji rezygnacja szefa szpitali musiała wprawić wszystkich w konsternację. Przyjął ja jednak zarząd powiatu.