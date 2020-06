Szpitale w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach z szansą na nowoczesne laboratorium Konstantin Kolosov z Pixabay

380 tys. zł – tyle ma kosztować analizator i komora laminarna do molekularnego wykrywania RNA patogenów przy użyciu reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR), czyli sprzęt laboratoryjny, jaki ma trafić do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Pozwoli on m.in. na wykrywanie koronawirusa SARS-CoV-2, a także innych biologicznych czynników chorobotwórczych.