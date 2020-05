Szymon Roezner zaginął. Szuka go rodzina i policja. Pomóżcie go odnaleźć

Rodzina i policja szuka Szymona Roeznera KPP Wodzisław Śl.

1 maja wyjechał z Rybnika busem do matki mieszkającej w Wielkiej Brytanii, lecz tam ostatecznie nie dotarł. Po drodze napotkał problemy, a ostatni kontakt z rodziną nawiązał 2 maja, kiedy przekazał, że nie udało mu się dostać na prom do Anglii. Policjanci z Wodzisławia poszukują Szymona Roeznera. Pomóżcie go odnaleźć.