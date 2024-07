Tabu, Paktofonika, Paluch i inni wystąpią na festiwalu Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi w Wodzisławiu Śląskim. Impreza za nieco ponad tydzień

Festiwal Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi już za nieco ponad tydzień w Wodzisławiu Śląskim

Pozostał do niego już tylko nieco ponad tydzień. W tym roku - po przerwie - impreza znów potrwa dwa dni. Będzie się ona odbywała 19 i 20 lipca. Termin festiwalu, który doczekał się swojej 21. edycji znany był już od pewnego czasu. Teraz również samo wydarzenie nie skrywa już żadnych tajemnic.

Ta impreza w Wodzisławiu Śląskim jest już kultowa. Co roku festiwal Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi przyciąga do miasta prawdziwe tłumy. Jak będzie tym razem? Na razie na to pytanie nie sposób jest odpowiedzieć. Ci jednak, którzy w festiwalu chcą wziąć udział i którzy zakupili już wejściówki, mogą powoli odliczać dni do wydarzenia.

Paktofonika, Paluch, Vavamuffin i Bethel uzupełniają obsadę Najcieplejszego Miejsca Na Ziemi

A to dlatego, że ogłoszona została pełna koncertowa obsada festiwalu. Choć z nazwy jest on reggae festiwalem, już w poprzednich jego odsłonach, pojawiały się inne gatunki muzyczne. Tak będzie również i tym razem. Tegoroczną edycję można określić jako miks muzyki reggae i rapu/hip-hopu. A kto konkretnie na niej wystąpi?

- Przez lata domeną festiwalu była muzyka reggae, lecz z roku na rok festiwal otwiera się na inne gatunki muzyczne. Ten festiwal to przede wszystkim wspaniała atmosfera. W tym roku także postaramy się by każdy uczestnik był zadowolony - mówią przed 21. edycją festiwalu, jego organizatorzy.

Bilety tylko na drugi dzień festiwalu. Z imprezy będzie można wrócić autobusem

Tegoroczna edycja reggae festiwalu w Wodzisławiu Śląskim wraca do dwudniowej formuły, jednak to przynosi ze sobą pewne zmiany. Główną częścią imprezy będzie drugi dzień. Pierwszy będzie ogólnodostępny.

- Pierwszego dnia czeka plażowa strefa soundsystemowa, która będzie idealną rozgrzewką przed sobotnimi koncertami live - zapowiadano już jakiś czas temu w wodzisławskim magistracie, który jest głównym partnerem organizatorów Najcieplejszego Miejsca Na Ziemi.

Na wydarzenia, czyli po prostu koncerty drugiego dnia będą obowiązywały bilety. Ich koszt to 50 złotych - co nie do końca spodobało się zainteresowanym uczestnictwem w wydarzeniu. Ci, którym cena nie przeszkadza mogą już od pewnego czasu nabywać wejściówki. Można je kupić online.

Swego rodzaju tradycją festiwalu Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi jest to, że wrócić można z niego komunikacją miejską. I to się nie zmienia.

- W tym roku miasto także zadbało o to, by bawiący się festiwalowicze mogli bezpłatnie wrócić do domów zmodyfikowanymi liniami komunikacji miejskiej - wskazują w Urzędzie Miasta w Wodzisławiu Śląskim.

Z myślą o uczestnikach reggae festiwalu, kursować będą autobusy linii: A, B, C1, C2 oraz D1. Z przystanków odjadą one o godz. 2:00, 2:25, a nawet 2:50.