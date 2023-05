Tak wygląda przebudowywany BALATON - zdjęcia. To największa inwestycja realizowana obecnie w Wodzisławiu Ireneusz Stajer

Trwa kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjnego Balaton. To największa prowadzona obecnie inwestycja oraz największy miejskiej plac budowy. w Wodzisławiu Śląskim. Miasto pozyskało na realizację tego przedsięwzięcia 12,8 mln zł, jakie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Co udało się zrobić do tej pory?