Te KOBIETY z Wodzisławia są wyjątkowe! Oto Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - a wśród nich finalistki wojewódzkiego etapu 2023!

— Każda kobieta jest piękna, tylko musi w sobie to odkryć. Wystarczy spełniać marzenia, nie poddawać się niczym w życiu, tylko po prostu iść za ciosem, znaleźć czas dla siebie, żeby o siebie zadbać – twierdzi Ewa Jarosz-Zelischak, laureatka plebiscytu w kategorii „Kobiety Dojrzałe”.

Wybrane w plebiscycie finalistki (pierwsze dziesięć kobiet w każdej kategorii) wzięły udział w castingu, który odbył się 3 czerwca w czasie wojewódzkiego finału. Miał on miejsce w siedzibie Dziennika Zachodniego w Sosnowcu. Jury w czasie przesłuchań zwracało uwagę na osobowość kandydatek, ich energię oraz pasje. Każda z osób biorących udział w plebiscycie mogłaby podzielić się tym z kilkoma innymi. Co mówią zwyciężczynie?

- W czasie castingu po prostu byłam sobą. Jestem optymistycznie nastawiona do życia. Muszę mieć zawsze też swój „pazur”. No i moje okulary - wszyscy pytają, skąd je mam. Może one sprawiają, że widzę świat inaczej? - śmieje się Ewa Jarosz-Zelischak.