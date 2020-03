Testują inteligentną kwarantannę w Czechach. Wytypują osoby do testów za pomocą telefonu i karty kredytowej osoby zakażonej koronawirusem

Trwa test inteligentnej kwarantanny w Czechach. Na podstawie danych z telefonu komórkowego i karty kredytowej Czesi zamierzają tropić koronawirusa i typować do badań potencjalnie narażonych na infekcję. Wymaz u takiej osoby ma być pobierany już po kilku godzinach, a wynik ma być znany do trzech dni. Zdrowym osobom pozwoli to znacznie skrócić czas kwarantanny i powrót do pracy. Niewykluczone, że inteligentna kwarantanna w Czechach zastąpi daleko idące restrykcje komplikujące życie i uderzające mocno w gospodarkę.

Inteligentna kwarantanna w Czechach. Technologią w koronawirusa W Czechach intensyfikują działania mające zwalczać rozprzestrzenianie się koronawirusa. W kraju południowomorawskim (m.in. Brno), gdzie wykryto do tej po 179 infekcji, wkrótce rusza projekt tzw. inteligentnej kwarantanny. Polega on na śledzeniu ruchu zakażonej osoby na podstawie danych z telefonu komórkowego i karty kredytowej z pięciu ostatnich dni. W ten sposób typowane będą osoby do krótkiej kwarantanny i testowania. Projekt oparty jest na doświadczeniach krajów Azji, w tym m.in. Korei Południowej. Jak poinformował wiceminister zdrowia i szef Centralnego Sztabu Kryzysowego Rządu Republiki Czeskiej Roman Prymula, w założeniu inteligentnej kwarantanny od wytypowanej osoby w ciągu kilku godzin pobrany zostanie wymaz, a wynik ma być znany najpóźniej trzeciego dnia. Jeśli będzie negatywny taka osoba wróci np. do pracy. W przypadku pozytywnego wyniku zostanie poddana normalnej procedurze kwarantanny. https://twitter.com/ArmadaTweetuje/status/1244569610365657088 Do akcji pobierania próbek w ramach inteligentnej kwarantanny zaangażowano czeską armię (ponad 200 żołnierzy). Ponadto systematycznie ma być zwiększana liczba wykonywanych testów. Co ważne, póki co każda z zakażonych osób musi wyrazić zgodę na monitorowanie jej aktywności. Jeśli test się powiedzie, to po Wielkanocy planowane jest wprowadzenie inteligentnej kwarantanny w całych Czechach. W ten sposób Czesi chcą zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa i zastąpić obowiązujące restrykcyjne ograniczenia, które komplikują codzienne życie i uderzają w gospodarkę. Koronawirus w Czechach. Nie żyje 17 osób Według najnowszych danych (30.03) Ministerstwa Zdrowia w Czechach stwierdzono 2837 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Na skutek wywołanej przez niego choroby COVID-19 zmarło 17 osób. 277 pacjentów jest hospitalizowanych, 50 jest w stanie ciężkim. Do zdrowia wróciło 11 osób. Do tej pory w Czechach wykonano 43 498 testów. Czeskie laboratoria są w stanie przeprowadzić już ponad 5 tys. testów dziennie na obecność koronawirusa.