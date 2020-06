Tężnia w Radlinie wznowiła działalność. Mieszkańcy mogą korzystać z inhalacji.

Tężnia w Radlinie rozpoczęła swoją “uzdrowiskową” pracę. Rozpoczęcie tegorocznego sezonu nastało później niż w ubiegłych latach. Tradycyjnie tężnia rozpoczynała zazwyczaj pracę z pierwszym dniem wiosny. Tegoroczne opóźnienie spowodowane było pandemią koronawirusa, dużą skalą zachorowań i sytuacją w naszym kraju. W momencie kiedy przystąpiono do zmniejszenia obostrzeń związanych z tego typu miejscami, zapadła decyzja o ponownym uruchomieniu obiektu leczniczego w Radlinie.

Tężnia w Radlinie oficjalnie rozpoczęła już swoją pracę od minionej soboty (30.05), jednak z powodu kapryśnej pogody, dopiero od tego tygodnia ma szansę faktycznie przyciągnąć kuracjuszy. Choć nie wszystkie atrakcje są czynne.

- Póki co nieczynne pozostają jednak baseny do hydroterapii oraz place zabaw. Cały czas czynna jest część parkowa, wraz ze stawem, oraz punkt gastronomiczny. Przerwa spowodowana koronawirusem nie była jednak zmarnowana. Zakład Gospodarki Komunalnej uzupełniał kostką brukową ścieżkę w górnej części parku przy tężni. Prace są jeszcze kontynuowane jednak w żadnym wypadku nie przeszkadza to w korzystaniu z obiektu - słyszymy w Urzędzie Miasta w Radlinie.