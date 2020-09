Tężnia w Rydułtowach. Tutaj możesz oddychać pełną piersią

- Machnikowiec znany jest od tego, że kiedyś całe rodziny spędzały tutaj czas na rekreacji i wypoczynku. Dlaczego do tego nie wrócić? Miasto jakiś czas temu podjęło prace nad regulacją własności gruntowych, aby stać się ich właścicielem. Później wybudowana ulica Ładna otworzyła potencjał tego wspaniałego miejsca i rozpoczęły się prace rewitalizacyjne kwartału w centrum miasta , od osiedla Karola aż po zbiornik Machnikowiec - wyjaśnia w specjalnym filmie promocyjnym Marcin Połomski, burmistrz Rydułtów.

Tężnia w Rydułtowach jest dwupłytowa. Wokół niej znajdują się ławki. W pobliżu są również leżaki. Mury przy niej zdobią murale. Jeden z nich nawiązuje do hasła promocyjnego do "Do Rydułtów czas zajrzeć".

Prace nad projektem inwestycji ruszyły jeszcze w lutym 2019 roku. Tego samego roku we wrześniu ruszyły roboty wykonawcze. Inwestycja kosztowała 3,1 mln zł. Jest dofinansowana z Unii Europejskiej i budżetu państwa.