Tłumy plażowiczów na Balatonie w Wodzisławiu Śl. Ludzie szukali ochłody w nowo otwartym kąpielisku. Jakie były atrakcje? ZDJĘCIA

To nie tylko kąpielisko, ale i trasy rowerowe i i do nordic walking

Prace na terenie ośrodka trwały niecały rok. Balaton to miejsce, gdzie można nie tylko zażyć kąpieli i odpocząć na łonie natury, ale także uprawiać różnego rodzaju sporty wodne. Obiekt od lat cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród wodzisławian, ale także mieszkańców okolicznych miejscowości. To nie tylko zbiornik wodny, to również trasy rowerowe, ścieżki do nordic walking, możliwość wypożyczenia kajaków, rowerków wodnych czy łowienia ryb.

W ramach modernizacji powstały m.in. pomieszczenia do obsługi ośrodka, pomieszczenia magazynowe, boisko do siatkówki plażowej, parking dla rowerów, plac zabaw, pomost rekreacyjny, deptak, strefa workout, wiata ogniskowa z tarasem widokowym, mała architektura (ławy, prysznice, kosze). Przebudowano również nawierzchnię i towarzyszącą jej infrastrukturę techniczną. Ważnym elementem inwestycji było także zagospodarowanie plaży. Dodatkowo w ramach projektu wybudowano drogę wewnętrzną wraz z miejscami postojowymi.

Balaton zmodernizowano dzięki 12 780 000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Miasto Wodzisław Śląski pozyskał pełną kwotę na zmodernizowanie ośrodka.