To jest prawdziwy cud techniki! Najstarszy tunel kolejowy w Polsce jest w Rydułtowach. Jest też najdłuższy w całym regionie. ZDJĘCIA

Najstarszy tunel kolejowy w Polsce leży w Rydułtowach na Śląsku. Ma 727 metrów. Zobaczcie

Prowadzi tam jeden tor, pasażerowie na trasie są przyzwyczajeni , że nagle na długi czas zapadają ciemności – przyjezdni podróżni nie kryją zaskoczenia, bo zdaje się, że tunel nie ma końca. To prawdziwa perełka industrialna - cud ówczesnego budownictwa. Nic dziwnego, że ponad dekadę temu władze Rydułtów chciały, aby obiekt wpisać na listę Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki, ale nie udało się. Wszystko dlatego, że wciąż przejeżdżają tam pociągi i póki co niemożliwe jest udostępnienie go zwiedzającym.

To miejsce także o historycznym znaczeniu. Nad tym tunelem toczyła się jedna z walk I Powstania Śląskiego. W jej trakcie 18 sierpnia 1919 roku zginął powstaniec - Jerzy Dembczyk. Obelisk poświęcony jego pamięci znajduje się już nad tunelem (w kierunku Czernicy).

Jego powstanie przypadło na czasy rozkwitu przemysłu węglowego, zapotrzebowanie na surowiec rosło, stąd pomysł pociągnięcia torów do Raciborza.

Budowa tunelu trwała ponad 3 lata, podczas, której natrafiono na spore problemy. Niestabilny grunt dawał budowlańcom się we znaki. Aby uszczelnić konstrukcję i zabezpieczyć ją przed naporem wód gruntowych użyto podczas jego budowy aż 20 000 ton łoju oraz innego rodzaju tłuszczu. Efekt widać do dziś.