Tragiczny wypadek w Zawadzie. Kierujący peugeotem usłyszał już zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Tragiczny wypadek w Wodzisławiu Śląskim, w dzielnicy Zawada. Kierowca peugeota usłyszał zarzuty

24-letni mężczyzna, który - jak wszystko na to wskazuje - miał doprowadzić do tragicznego w skutkach wypadku drogowego, do którego w sobotę 13 stycznia doszło w Wodzisławiu Śląski - Zawadzie, usłyszał prokuratorskie zarzuty.