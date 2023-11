Trasy na rower do 11 km od Wodzisławia Śląskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 11 - 12 listopada?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Wodzisławia Śląskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 11 km od Wodzisławia Śląskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Wodzisławia Śląskiego proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Wodzisławia Śląskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Wodzisławia Śląskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 11 listopada w Wodzisławiu Śląskim ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 32%. W niedzielę 12 listopada w Wodzisławiu Śląskim ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 49%. 🚲 Trasa rowerowa: Szlak Architektury Drewnianej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 121,38 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 981 m

Suma zjazdów: 2 986 m Rowerzystom z Wodzisławia Śląskiego trasę poleca Dari37 Rozpocząłem od najbliższego zabytku względem swojego położenia GPS, czyli od Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach. Po drodze minąłem kościół w Radlinie i fontannę obok Domu Kultury. Pojechałem na południe ku samej prawie granicy z Czechami, gdzie zlokalizowane są dwa kolejne drewniane zabytki. Pierwszy - w Łaziskach - to kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, a drugi - w Gołkowicach na granicy z Godowem - to kościół pw. Świętej Anny. W połowie trasy, po małym odpoczynku pojechałem w stronę Jastrzębia Zdroju. Wkrótce ukazała mi się następna drewniana wieżyczka koscioła. Kolejnym zabytkowym kościołem było drewniane cudo w Palowicach - pw. Trójcy Przenajświętszej - moim zdaniem najładniejszy ze wszystkich kościołów, które odnalazłem w regionie. Następnym przystankiem okazał się kościółek w Bełku - Świętej Magdaleny. Ostatnim w tym dniu odwiedzonym zabytkiem był kościół w Wilczej pw. św. Mikołaja. Zabrakło trochę czasu na odwiedzenie jeszcze kolejnych dwóch świątyń, które odnalazłem na następny dzień.

Objazd tych drewnianych zabytków był świetną wycieczką. Szkoda jednak, że większość kościołów była zamknięta. Chyba tylko w niedzielę są odprawiane w nich msze św. Jedynym otwartym jest kościółek w Ligockiej Kuźni pw. św. Wawrzyńca.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Hradec nad moravici Stopień trudności: 3.0

Dystans: 169,62 km

Czas trwania wyprawy: 14 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 179 m

Suma podjazdów: 2 946 m

Suma zjazdów: 2 903 m Trasę rowerową mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego poleca Dari37 Całodniowa wycieczka z kolegami z Gliwic (WRŚ), Rybnika (IKRA RYBNIK), innych z okolicznych grup rowerowych. Mega udany dzień, super pogoda, jak zawsze na naszych wypadach :). Powrót bardzo późnym wieczorem, ale było warto,

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Raciborskiej 3 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 75,16 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 1 182 m

Suma zjazdów: 1 140 m Trasę dla rowerzystów z Wodzisławia Śląskiego poleca Yaneck60

Kolejny wyjazd z kolegami za pieczątkami kontrolnymi do książeczki "Turysta Ziemi Raciborskiej". Wyjechaliśmy z Rybnika o godz. 09.00. Tym razem trasa wiodła: Rybnik, Rzuchów, Lubomia, Pogrzebień, Kornowac, Łańce, Kobyła, Arboretum Bramy Morawskiej, Mini Zoo, Racibórz, Zamek Piastowski, Browar Zamkowy, Markowice, Łężczok, Raszczyce, Babice, Nędza, Szymocice, Górki Śląskie, Sumina, Jejkowice i Rybnik. Wyjazd zaliczyć należy do trudnych ze względu na towarzyszący nam wiatr i temperaturę z rana -4°C oraz na wzniesienia, szczególnie w rejonie Lubomi. Mimo to daliśmy radę. Podczas tego wyjazdu udało nam się zdobyć 17 pieczątek. Dziękuję kolegą Bogdanowi, Czesławowi i Luckowi za towarzystwo w tym wyjeździe. Cała trasa wg mojego licznika to 78.48 km.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Wodzisławiu Śląskim

🚲 Trasa rowerowa: Kobiór - muzeum - baza. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 80,34 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podjazdów: 3 243 m

Suma zjazdów: 3 261 m Yaneck60 poleca trasę mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego

Cel wyjazdu to Kobiór, znajduje się tam muzeum "Smolarnia”, które chcę odwiedzić, a także była baza rakietowa ulokowana w tej okolicy w lesie. Wyjechałem z rana o godz. 07.00 temp. -5°C, lekki wiatr i oczywiście smog, który widać na zdjęciach. Trasa wiodła: Rybnik, Piaski, drogą leśną do Nowej Wsi, stawy hodowlane Garbocz, wieża Gichta, Jesionki, drogą publiczną do Żorskiej dalej to Woszczyce, Królówka, Zagoń i Kobiór. Powrót: Kobiór, była baza rakietowa, DP26 Maryjkowa do kaplicy "Maryjka na Branicy", Suszec, Rudziczka, Kleszczów, Żory i Rybnik.

Parę słów o muzeum "Smolarnia”: Ze zgromadzonych materiałów przez miejscową ludność powstały dwie stałe wystawy tematyczne: "Nasz dom kochany i niezapomniany" i "Od ziarenka do bochenka". Sama Smolarnia zakończyła swoją działalność w 1913 roku. Warto miejsca te odwiedzić, polecam. Natomiast baza rakietowa to już tylko pozostałości, ostał się tylko magazyn/schron, reszta została zrównana z ziemią. Miejscowość, w której baza się mieściła, to Czarków.

Trasę zaliczyłem do kat. trudna z uwagi na warunki, jakie panowały podczas tego przejazdu (oblodzone drogi i ścieżki leśne). Cała trasa wg licznika to 83.64 km.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Góra św. Anny - Moszna - Głogówek. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 189,65 km

Czas trwania wyprawy: 17 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 266 m

Suma podjazdów: 3 144 m

Suma zjazdów: 3 147 m Trasę rowerową mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego poleca Yaneck60

Pora na serwis roweru? Rowerowy serwis w Wodzisławiu Śląskim. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o rower

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria do roweru

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Największa ławka w Polsce stanęła w Weremieniu