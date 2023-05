Trasy na rower do 11 km od Wodzisławia Śląskiego. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w okolicy Wodzisławia Śląskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 11 km od Wodzisławia Śląskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Wodzisławia Śląskiego warto sprawdzić w weekend.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Raciborskiej 5 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 156,49 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 3 665 m

Suma zjazdów: 3 680 m Yaneck60 poleca trasę mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego Kolejny wyjazd tym razem w trójkę: Bogdan, Lucjan i ja. wg książeczki Turysta Ziemi Raciborskiej. Rozpoczęliśmy jazdę z Raciborza, po zachodniej stronie rzeki Odry. Do Raciborza dostaliśmy się koleją, powrót do Rybnika też koleją. Do potwierdzenia mamy w książeczce 15 kontrolnych pieczątek. Pieczątki te zdobywane były w różnych miejscach tj. na parafii, sklepach, u sołtysa itp.Trasa: Lekartów, Cyprzanów, Kornice, Pietrowice Wielkie, Gródczanki, Kietrz, Kozłówki, Księże Pole, Czerwonków, Baborów, Dzielów, Raków, Maków, Krowiarki, Jastrzębie, Modzurów, Gamów, Strzybnik, Rudnik, Proszowiec, Racibórz. Trasa przebyta rowerem to wg licznika to 86. 47 km. Pogoda piękna słonko świeciło do zmierzchu, tylko dosyć silny wiatr utrudniał nam jazdę. Dziękuję kolegą za towarzystwo w tym wyjeździe.

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Rybnickiej 7 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 89,16 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 2 884 m

Suma zjazdów: 2 890 m Yaneck60 poleca trasę mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego Ostatni wyjazd wg książeczki "Turysta Ziemi Rybnickiej". Chodziło o zdobycie kolejnych 10 kontrolnych pieczątek. Pozostała tylko jedna tj. Rybnicka Kuźnia, ale to już do załatwienia na miejscu. Wyjazd rozpocząłem sam o godz. 07.00. Trasa: Rybnik, Stanowice, Czerwionka-Leszczyny, Kuźnia Nieborowska, Nieborowice, Bojków, Przyszowice i powrót Borowa Wieś, Paniówki, Chudów, Bujaków, Orzesze, Bełk, Palowice, Szczejkowice pod autostradę A1 i szlakiem początków hutnictwa do Rybnika Piaski i do domu. Po drodze oczywiście liczne atrakcje takie jak: Dwór w Czuchowie, Izba Tradycji "Wiejska Chata" w Bojkowie, Pałac w Przyszowicach, "Karczma Rajcula" w Paniówkach, zamek w Chudowie, głaz narzutowy oraz "Izba Łod Starki" w Chudowie, dwór w Palowicach i inne. Cała trasa wg licznika to 94 km. Pogoda, było pochmurno, temp. -5°C i wiatr.

Podsumowując wyjazdy w dniach:

1.) 13 grudnia 2016 (64 km),

2.) 21 grudnia 2016 (50 km),

3.) 24 grudnia 2016 (49 km),

4.) 28 grudnia 2016 (78 km),

5.) 11 stycznia 2017 (53 km),

6.) 14 stycznia 2017 (42 km),

Dystans: 65,52 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 2 279 m

Suma zjazdów: 2 284 m Yaneck60 poleca trasę rowerzystom z Wodzisławia Śląskiego

🚲 Trasa rowerowa: Tarnowskie Góry Stopień trudności: 3.0

Dystans: 120,99 km

Czas trwania wyprawy: 14 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 169 m

Suma podjazdów: 3 475 m

Suma zjazdów: 3 440 m Yaneck60 poleca trasę rowerzystom z Wodzisławia Śląskiego

Wyjazd do Zabytkowej Kopalni Srebra i do Sztolni Czarnego Pstrąga. Są to obiekty krajoznawcze obowiązujące zdobywających duży stopień KOT. Wyjazd rozpocząłem wcześnie rano, bo o godz.04.30 by uniknąć nadmiernego ruchu na drodze krajowej nr 78. Trasa: Rybnik, Gliwice, Tarnowskie Góry. W Gliwicach odwiedziłem drewnianą wieżę Radiostacji, dalej to już cel wyjazdu, czyli Zabytkowa Kopalnia Srebra. Obiekt ten był jeszcze zamknięty, więc postanowiłem zwiedzić rynek w Tarnowskich Górach. Przed zwiedzeniem kopalni zajrzałem do Skansenu Maszyn Parowych, a następnie muzeum i zjazd z grupą uczestników na dół do kopalni. Jest to wspaniała wycieczka w odległe czasy, trasa tej "podróży w czasie" wynosi 1740 m, w czym (270m) łodziami. Następnie jadąc do Sztolni Czarnego Pstrąga, natrafiłem na Zamek Stare Tarnowice (zamek Wrochemów), gdzie zrobiłem kilka zdjęć. Wyprawa do Sztolni Czarnego Pstrąga zaczęła się od Szybu Sylwester gdzie razem z członkami chóru "Stuligrosz" przepływaliśmy podziemia łodziami 600m. Przepływ dostarcza niesamowitych wrażeń tym bardziej, że po zakończeniu przepływu chór ten odśpiewał na cześć przewodników "Wiwat, wiwat”, co w takiej scenerii dało niesamowity efekt, atrakcja ta zakończyła się po dopłynięciu do Szybu Ewa. Tu pozdrawiam przewodnika Pana Tadeusza Kamińskiego, z którym wykonałem sobie zdjęcie. Kolejną atrakcją w drodze powrotnej jest miejsce odpływu podziemnej wody z Sztolni Czarnego Pstrąga. W Zbrosławicach postanowiłem odwiedzić niemiecki schron bojowy Regelbau 116 schron był udostępniony do zwiedzania, a o historii schronu opowiadał i oprowadzał nas, bo było kilka osób Pan Waldemar Sykosz. Dalej to Pałac w Kamieńcu wraz z Mysią Wieżą, tu kilka zdjęć. No i Pyskowice, Czechowice, Łabędy - śluza, Sośnicowice, Bargłówka - wędzarnia, Rudy i Rybnik. Pogoda z rana piękna, po południu pochmurno, lecz nie padało. Cała trasa wg licznika to 125 km.

🚲 Trasa rowerowa: Zapora Szlojza - Łężczok - Rybnik Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 1 743 m

Suma zjazdów: 1 840 m Trasę dla rowerzystów z Wodzisławia Śląskiego poleca Yaneck60

Cel wyjazdu to odwiedzenie "Szlojzy" tzn. zapory, gdzie za młodych lat chodzono na wagary, rezerwat Łężczok oraz nowy skwer w Szczerbicach. Trasa: Jejkowice, Sumina, Górki Śląskie, Szymocice, Babice, Łężczok, Markowice, Żytna, Nowa Wieś, Lyski, Sumina, Gaszowice, Szczerbice, Jejkowice i Rybnik. W Suminie pojechaliśmy sprawdzić jak przebiegają prace przy przebudowie mostu na ul. Dworcowej. Klika fotek przy Szlojzie, następnie ścieżką leśną Marysieńka do krzyża Kominiarza, gdzie prawdopodobnie zamarzł. Dalej to już Łężczok. Na drodze Rybnickiej z Żytnej do Nowej Wsi znajduje się krzyż Górniczy. W miejscu tym zginęło kilku górników powracających z pracy. W Szczerbicach odwiedziliśmy nowo otwarty skwer, który niedawno oficjalnie otwarto. Później rozstanie i do domu. Cała trasa wg licznika to 53.30 km. Pogoda niezbyt przychylna było pochmurno, a około południa zaczął padać deszcz. Podziękowania dla kolegi Antoniego za dotrzymanie towarzystwa!

Przegląd i naprawa roweru Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria na rower Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

